Běhání s vyhlídkou na město. Horácká aréna otevřela neobvyklý atletický ovál

Jan Salichov
  15:12aktualizováno  15:12
Běžci v Jihlavě se dočkali neobvyklého sportoviště. V pondělí 27. dubna v šest hodin ráno se pro veřejnost slavnostně otevřel běžecký ovál na střeše nové Horácké arény. Jde o poslední část komplexu, která byla dosud uzavřena. Sportovcům nabízí speciální odpružený povrch a výhledy na krajské město z výšky.
Na střeše Horácké areny v Jihlavě už veřejnosti slouží běžecký a atletický...

Na střeše Horácké areny v Jihlavě už veřejnosti slouží běžecký a atletický ovál. Kdo si chce zaběhat na ne úplně obvyklém místě, má tu možnost. Vyjet výtahem na střechu stadionu může kdokoliv. Stačí si on-line rezervovat čas a zaplatit poplatek 30 korun za hodinu. | foto: Jan Salichov, MF DNES

„Dnes v šest hodin ráno jsme otevřeli provoz, poněvadž nám to bylo předáno do užívání od stavby,“ uvedl mluvčí Horácké multifunkční arény Bedřich Musil. Přestože v okolí ještě probíhají drobné dokončovací práce, které by měly ustat během týdne, ovál je již plně k dispozici běžcům.

Ovál měří přibližně 230 až 240 metrů a jeho součástí je i šedesátimetrová rovinka. Velká pozornost byla věnována výběru povrchu. „Je to speciální běžecký tartan, který má nějakou měkkost, aby netrpěly klouby a aby to bylo příjemné a neškodilo zdraví,“ popsal Musil s tím, že parametry povrchu jsou pro komfort klíčové.

Sportoviště je přístupné za symbolickou cenu 30 korun na hodinu. Zájemci se mohou registrovat dvěma způsoby: buď online na webu arény v sekci sportoviště, což provozovatel doporučuje pro zajištění místa, nebo přímo na recepci fitness centra. „Těch míst tady taky není nekonečno, takže aby měl člověk jistotu, zarezervuje si svůj čas,“ vysvětlil Musil.

Zatím je nutné se před během nahlásit na recepci ve „fitku“, do budoucna se však počítá s automatickým systémem využívajícím QR kódy.

Fakta o běžeckém oválu na HMA

  • Délka: 230-240 metrů (rovinka 60 metrů)
  • Cena: 30 Kč/hodina
  • Otevírací doba: Po-Pá (6:00-22:00), So-Ne (9:00-21:00)
  • Povrch: Měkčený odpružený tartan
  • Rezervace: Online na hma.cz nebo osobně na recepci fitness

Nové sportoviště na střeše nebude sloužit pouze veřejnosti. Aréna už prostor nabídla také školám, které pro tělocvik využívají přilehlou tělocvičnu. „V rámci jejich aktivit v tělesné výchově je počítáno i s tím oválem. I proto je dobré sledovat rozpis, protože tam budou vidět rezervace škol, které si třeba vezmou na hodinu celý ovál pro sebe,“ upozornil mluvčí arény.

Do budoucna město sportování na střeše arény ještě více zpestří. Hodlá na ní instalovat čtyři speciální vyhlídková mola. „Jsou ve výrobě, instalovaná by měla být příští měsíc,“ prozradil mluvčí města Radovan Daněk.

Otevřením oválu se definitivně završuje zpřístupnění všech částí Horácké arény veřejnosti. Moderní stánek tak po fitness centru, hotelu a tělocvičně nabízí další vyžití i mimo dny, kdy se konají hokejové zápasy nebo kulturní akce.

„Hala má lidi neustále čím oslovit“

Manažer výstavby Horácké multifunkční arény David Beke vnímá spuštění oválu jako klíčový krok k naplnění všech funkcí, které má moderní stánek Jihlavanům nabízet. „Dnes se otevírá běžecký ovál, takže tahle hala lidi ještě pořád má čím oslovit. Pořád se mohou těšit na něco nového, co ještě neviděli,“ uvedl Beke.

Podle něj je otevírání těchto doplňkových provozů důkazem, že aréna žije i mimo hokejové zápasy. „Tělocvična je plná pokaždé, když tam přijdu, takže ta běží výborně. Fitko je v rozběhu a ubytování se podle mých informací také rozjíždí pěkně, takže jsem spokojený,“ doplnil manažer stavby.

Beke zároveň upozornil, že i po otevření střechy budou v areálu pokračovat práce na detailech, které mají zvýšit komfort návštěvníků. „Pořád je tam spousta věcí, které nejsou dodělané a čekaly na konec sezony. Teď se stavební práce opět rozběhnou. Budeme doplňovat například okopové plechy u gastro provozů nebo opravovat a upravovat schodiště, aby v zimních měsících neklouzalo,“ upřesnil David Beke.

Celý objekt nyní běží v ročním zkušebním provozu, který by měla završit kolaudace v říjnu letošního roku.

