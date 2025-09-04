Už pouze měsíc. Stavba Horácké arény sprintuje do finiše, cenu a termín si drží

Běh na dlouhou trať v posledních týdnech vygradoval v dramatický finiš. Stavba Horácké Arény v Jihlavě, multifunkční haly za dvě miliardy, která začala 28. července 2023, jde do finále. Hotovo by mělo být na začátku října.

„Je to opravdu závěrečný sprint. Na stavbě je vidět skutečně velký frmol, probíhá montáž kompletně všeho,“ říká manažer výstavby, radní za ODS David Beke. „Vidíte, že přibývá skleněné zábradlí, sedačky, nábytek, audiovizuální technika. Na všech místech se pracuje.“

Klíčovým termínem je čtvrtek 9. října, kdy by Horáckou Arénu měla stavební firma GEMO předat investorovi, kterým je město Jihlava, ve spolupráci s Národní sportovní agenturou a Krajem Vysočina.

„Termín se snažíme udržet,“ říká Beke, podle kterého se daří udržet také rozpočet: hrubá stavba 1,909 miliardy, dodávky vybavení 178,5 milionu korun. „Budou tam možná pohyby v řádu stovek tisíc, plus třeba nějaké drobné investice navíc z prodeje panelů na fasádě,“ zmiňuje možnost adopce „bloků“ – obdélníkových desek se jmény na červené venkovní fasádě.

Ledovat kluziště by se v Horácké aréně mělo od začátku října.
„V celkovém rozpočtu bude hala bez vícenákladů, což je u stavby za dvě miliardy korun něco neuvěřitelného,“ těší Bekeho hlavní splněný úkol. „U dodávek se nám například díky aukcím podařilo ceny snížit, plánovali jsme celkovou částku do 200 milionů korun.“

Adopci tabulek se jmény dárců na fasádě si město nemůže vynachválit. „Kromě těch nejdražších zmizelo všechno,“ těší Bekeho. „V těch levnějších částech už není k dispozici nic, u špiček věřím, že si ještě své majitele najdou. Jde o prvek, který podporuje spojení haly s širokou veřejností, rodinami, lokálními firmami. Za každou tabulkou je dojemný lidský příběh, který bude navždy spojený s arénou.“

Hala bude rok ve zkušebním provozu

Důležitým milníkem ve stavbě bude začátek října, kdy by mělo dojít k začátku výroby ledu. První velkou akcí by pak 25. října mělo být úvodní utkání hokejistů Dukly Jihlava v Maxa lize se Zlínem.

„Trochu se bojím zprovoznění, oživení toho baráku, který je prošpikovaný všemi možnými technologiemi od různých dodavatelů. Přesto, že je všechno vyprojektované dopředu a papírově by mělo vše správně fungovat, tak vím, jak je to například u rodinného domku,“ srovnává Beke s běžnější stavbou. „Prostě všechny technologie budou potřebovat nějaký čas na zaběhnutí, na seštelování.“

První návštěvníky proto prosí o shovívavost. „Chápeme, že fanoušci jsou po těch letech natěšení, chtějí se vrátit. Dukla je natěšená, hokejisté azyl zvládli skvěle. Proto samozřejmě chceme a snažíme se o to, aby se do nové haly všichni dostali co nejdříve,“ vysvětluje Beke. „Na druhou stranu bych byl rád, kdyby lidé chápali, že hala nemůže být zprovozněná tak, že jeden den řemeslníci odloží nářadí a druhý den je vše stoprocentně připraveno, bez jediné chybičky. První rok bude hala v předčasném užívání.“

Kdy Dukla začne prodávat permanentky?

Velkým otazníkem zůstává, kdy se spustí předprodej permanentek a vstupenek na hokejové zápasy Dukly v nové aréně. „Dennodenně čelíme tlaku, kdy spustíme předprodej permanentek. Ještě ale nemůžeme, protože k tomu nemáme právní podklady,“ uvedl jednatel Dukly Bedřich Ščerban v rozhovoru pro iSport.cz.

„Smlouva o pronájmu zatím není podepsána z velmi jednoduchého důvodu: stále prochází připomínkováním obou stran. Není v tom nic záhadného ani zapeklitého, je to jen konzultace o jednotlivých bodech a jejích ladění tak, aby byly uchovány zájmy obou stran,“ uvedl Bedřich Musil, mluvčí městské společnosti Horácká multifunkční aréna, která bude halu spravovat.

V létě totiž došlo ke změně většinového majitele HC Dukla Jihlava: 80 procent akcií prvoligového klubu město Jihlava 1. července 2025 prodala společnosti SPM Invest podnikatelů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla.

„Do Dukly vstoupil nový majitel a to, co už bylo domluveno s předchozím vedením Dukly a tím pádem i stejnými majiteli jako je Horácká aréna, znovu prochází připomínkovým řízením,“ pokračuje Musil. „Postoje nových majitelů mohou být v nějakých drobných nuancích různé od toho, co bylo připraveno. Dochází k cizelování technikálií a podrobností smlouvy, která jde hodně dopodrobna.“

Termín pro dokončení jednání o smlouvě není dán. „Nicméně obě strany vědí, že je nutno ji uzavřít co nejdřív. Obě strany k tomu přistupují s vědomím, že je v tuto chvíli za minutu dvanáct,“ doplnil mluvčí Horácké multifunkční arény.

„Patnáctého října bychom se měli přestěhovat a začít trénovat. Do zápasu se Zlínem, což bude první akce se vstupným, chceme halu co nejvíce zatížit a připravit,“ pokračuje v rozhovoru pro zmiňovaný server Ščerban. „Věřím, že budou diváci chodit ve velkém množství. Hlavně zpočátku, kdy budou zvědaví, jak to v nové aréně vypadá,“ dodal jednatel Dukly.

