Horácké divadlo chystá inscenaci Já, Manon, premiéra bude 25. dubna

Autor: ČTK
  12:04aktualizováno  12:04
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Horácké divadlo Jihlava připravuje inscenaci Já, Manon. Premiéru na Velké scéně bude mít 25. dubna. K slavnému příběhu tragické lásky na motivy románu Manon Lescaut od Abbého Prévosta se jihlavská scéna podle mluvčí Ruth Denčevové vrací popáté. Tentokrát autorskou inscenací režiséra a dramatika Doda Gombára, který se kromě Prévostova díla nechal inspirovat i textem Vítězslava Nezvala.

"Od začátku našich úvah o titulu Manon Lescaut mi vrtá hlavou, jestli existuje cosi jako 'manonství', jistý obecný jev... A jestli je jakási síla, která velký příběh spalujícího citu povyšuje mimo čas a prostor. Nechci tu odpověď bagatelizovat slovy jako lehkovážnost či povrchnost, spíš je to hledání v útrobách lidského vzplanutí čímsi, co nejde uhasit zkušeností ani zapomněním. Prévostův příběh jsme přepsali, ale jeho souřadnice zachováváme, hlásíme se i k esenci silných veršů Nezvalových," řekl k inscenaci Gombár.

V jeho interpretaci mohou diváci sledovat osudy tří Manon v prostředí současného světa showbyznysu, kde se identita, vztahy i city rozprostírají do několika vrstev a podob. Ústřední hrdinky pružně odrážejí různé polohy touhy, ambicí i zranitelnosti. Tři titulní role ztvární Kristýna Nováková, Markéta Bohadlová a hostující Sofia Chalányová.

Poprvé se příběh mladičké a krásné francouzské kurtizány objevil v repertoáru Horáckého divadla roce 1941, podruhé v roce 1955 a potřetí o deset let později. Naposledy ho mohli diváci v Jihlavě vidět v roce 1998.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

