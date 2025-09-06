Divadelní sezonu v Horáckém odstartuje den otevřených dveří a Pinocchio

Sobotní den otevřených dveří a nedělní premiéra pohádky Pinocchio zahájí 86. sezonu Horáckého divadla Jihlava (HDJ). Soubor pro své diváky připravuje hned šest premiér. Nově se jim také představí dvě nové posily, Veronika Šupejová a Markéta Bohadlová. Podtitulem začínající sezony je motto: „A co vidíš ty?“
„Motto vyjadřuje myšlenku, že na svět i na samotné inscenace se dá dívat z mnoha úhlů. Je zde úhel tvůrce, který příběh vypráví, i úhel diváka, který si příběh interpretuje a prožívá,“ říká umělecký šéf divadla Michal Zetel.

Diváci se v nové sezoně mohou na Velké scéně těšit na šest premiér i nové herecké posily.

Ještě před tím je však čeká den otevřených dveří. Zájemci budou mít totiž jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí divadla a projít si běžně nepřístupná místa. Doprovod jim budou dělat herci a zaměstnanci divadla. „Prohlídky budou probíhat v půlhodinových intervalech od 9:30 do 13 hodin,“ avizovala Ruth Denčevová, mluvčí HDJ.

Následně pak v neděli čeká publikum první premiéra na Velké scéně. Sezona odstartuje klasickou rodinnou pohádkou Pinocchio. Divadelní adaptaci jedné z nejznámějších knížek pro děti, kterou italský novinář a spisovatel Carlo Collodi napsal už v roce 1883, připravil pro publikum Horáckého divadla slovenský režisér Peter Cibula. V pohádce je obsazený celý soubor pro děti a mladé publikum HD_Jéé.

Ansámbl doplnily dvě herečky

Letošní sezona přinese také změny v ansámblu. „Do činoherního souboru nastupují dvě nové herečky. Veroniku Šupejovou mohli divadelní fanoušci poprvé v Jihlavě vidět v minulé sezoně v inscenaci Limonádový Joe. Aktuálně se představí hned v premiérovém titulu Velbloud v zemi nikoho,“ připomněla mluvčí Denčevová.

Premiéry Horáckého divadla 2025/2026

  • Velbloud v zemi nikoho – dokumentární divadelní road trip s regionální tematikou
  • Pinocchio – klasická rodinná pohádka (Soubor HD_Jéé)
  • Delete_smazáno_nic – tragikomická detektivka ze života
  • Nebe nad Berlínem – adaptace slavného snímku Wima Wenderse
  • Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách – čistokrevná (vodní) komedie
  • Já, Manon – příběh vášně a pragmatismu inspirovaný klasickou předlohou

Zdroj: HDJ

Další posilou je Markéta Bohadlová. „Tu diváci uvidí v inscenaci Delete_smazáno_nic, tragikomické detektivce z pera dramaturgyně Dejvického divadla Kateřiny Letákové,“ dodala Denčevová s tím, že obě herečky jsou absolventkami Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Po dlouholetém působení opouští stálé angažmá herečka Stanislava Hajduková, která se stane externí posilou Horáckého divadla.

Novou tváří v uměleckém úseku je dramaturgyně Markéta Špetíková. „Vystudovala divadelní dramaturgii na JAMU a právo na Masarykově univerzitě. Mezi lety 2014 a 2022 působila jako kmenová dramaturgyně ve Slováckém divadle, kde se podílela na inscenacích jako Teror, Lichožrouti, Dva úplně nazí muži nebo Úča musí pryč! V roce 2022 se stala dramaturgyní festivalu Meeting Brno,“ představila Denčevová novou dramaturgyni.

Další posilou je také divadelní lektorka, čerstvá absolventka JAMU Denisa Bláhová, se kterou HDJ dlouhodobě spolupracuje v rámci divadelních kurzů na Zkušebně.

Nebe nad Berlínem i Dr. Mráček

A jaké tituly letos čekají diváky?

„Při jejich výběru jsme se inspirovali kvalitními filmovými předlohami i klasikou, ale nezapomněli jsme ani na originalitu a inovaci ve vlastní produkci. Pyšný jsem také na to, že dlouhodobě Horácké divadlo při své tvorbě reflektuje současná témata, společnost a dobu, ve které žijeme,“ uvedl již dříve ředitel Horáckého divadla Jihlava Ondrej Remiáš.

Mimo jiné ožije i skutečný příběh z poválečného Československa o skupině skautů, jež putuje z Havlíčkova Brodu do Prahy a snaží se zachránit velblouda, kterého objeví v lese nedaleko Brodu. Příběh mohou diváci hledat pod názvem „Velbloud v zemi nikoho“.

Na scéně Horáckého divadla ožije příběh skautů, kteří zachraňovali velbloudici

Na scéně Horáckého divadla se objeví také dvě divadelní adaptace známých filmů. Jedním z nich je kultovní snímek Wima Wenderse z roku 1987 s názvem „Nebe nad Berlínem“.

Dalším filmovým hitem převedeným na divadelní prkna bude oblíbená komedie „Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách“.

Dramaturgyně Dejvického divadla Kateřina Letáková píše pro Horácké divadlo tragikomický příběh ze života o rodině, v níž jeden ze členů začne trpět Alzheimerovou chorobou, s názvem „Delete_smazáno_nic“.

Celou sezonu pak uzavře dramatizace klasického díla „Já, Manon“.

Pinocchio – cesta za poznáním sebe sama

Jeden z nejznámějších titulů světové literatury, dobrodružný příběh o cestě za poznáním a za sebou samým, který vznikl na motivy knihy Pinocchiova dobrodružství, bude mít v neděli premiéru v Horáckém divadle Jihlava. Po dvou letech se zároveň s tímto rodinným titulem vrací soubor pro děti a mládež HD_Jéé na Velkou scénu.

„Knížku o dřevěném panáčkovi, vlastně neposlušném chlapci, který po mnoha podivuhodných, někdy přímo podivných a spletitých dobrodružstvích zmoudřel a stal se nakonec opravdovým hochem, napsal pod názvem Pinocchiova dobrodružství italský novinář a spisovatel Carlo Collodi už v roce 1881,“ připomíná původ příběhu dramaturgyně Horáckého divadla Barbora Jandová.

Autor scénáře a režisér inscenace Peter Cibula situoval celý příběh do italského městečka Collodi. „I když se vlastně odehrává ‚tady a teď‘, v Jihlavě, přímo na jevišti Horáckého divadla, kde žije starý Cvrček, který nám celý příběh vypráví… Je to tedy takové divadlo na divadle – v divadle a také o divadle,“ upřesňuje Cibula.

Jak dodává dramaturgyně Bára Jandová, původní Pinocchiova dobrodružství Carla Collodiho jsou místy docela krutá, ke čtení i vyprávění také hodně spletitá.

„Jsem ráda, že Peter z té docela složité knížky z konce 19. století dokázal vytáhnout ty nejznámější a nejdůležitější motivy a že Pinocchiův příběh vyprávíme jako příběh velkého putování – cesty za poznáním a překonáním sebe sama, jako stále živý příběh o dospělých a dětech. O objevování vlastní cesty i emocí na škále od vzpurnosti a sobectví až k empatii a soucitu,“ zdůrazňuje.

Podle autora scénáře a režiséra Petera Cibuly každé dítě potřebuje, stejně jako Pinocchio, uznání, pochopení, naslouchání a potřebu někam patřit. „Dnešní svět je ještě krutější a rychlejší, nabízí ještě více nástrah a klade na děti ještě větší nároky než svět Pinocchiův. A rodič má v tomto světě o mnoho méně času na své děti. A to je téma hodné zamyšlení – pro dospělé i pro děti,“ zamýšlí se režisér a dodává: „Jedněm chceme připomenout, že sami byli kdysi také dětmi, a druhým zase ukázat, že nic nejde hned a už vůbec ne lehko. A toto všechno a ještě o mnoho víc nabízí Pinocchiův příběh. Je barevný, živý, napínavý i veselý. Má všechno, co má mít dobré divadlo.“

V titulní roli uvidí diváci Martinu Tomanovou, vypravěče Cvrčka hraje Martin Kollár. Hned několik dalších postav, které Pinocchio na své cestě potká, ztvární Klára Křištálová, Pavel Socha a Stanislav Gerstner (členové souboru HD_Jéé) a také další externisté. Premiéra představení je v neděli od 15 hodin.

Divadelní sezonu v Horáckém odstartuje den otevřených dveří a Pinocchio

Sobotní den otevřených dveří a nedělní premiéra pohádky Pinocchio zahájí 86. sezonu Horáckého divadla Jihlava (HDJ). Soubor pro své diváky připravuje hned šest premiér. Nově se jim také představí dvě...

6. září 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

