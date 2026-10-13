Horácké divadlo Jihlava uvede adaptaci románu Bílá velryba

Horácké divadlo Jihlava připravuje inscenaci Bílá velryba. Adaptaci románu Hermana Melvilla soubor nastudoval pod vedením režiséra Ondřeje Štefaňáka. Premiéru bude mít v sobotu 17. října, uvedla mluvčí divadla Ruth Denčevová.
Příběh velrybářské lodi s kapitánem prahnoucím chytit a zabít obřího vorvaně, který knižně vyšel poprvé v roce 1851, postavil Štefaňák na ženské posádce. "A zatímco Melvillův román vypráví mladík Izmael a námořnická posádka lodi Pequod je pochopitelně čistě mužská, inscenace perspektivu obrací. Izmaela, celou posádku, jejich zážitky z plavby, nelítostný lov velryb i Achabovu neodvratnou pomstychtivost ztvárňuje pětice hereček. Právě ony se musí porovnat s mužským světem nebezpečí, dřiny a krutosti," uvedla Denčevová.
Obrácená mužsko-ženská perspektiva může podle dramaturgyně Markéty Špetíkové divákům přinést nový pohled na literární klasiku vnímanou jako metafora marného snažení se o nereálné cíle. "Zkoušení s režisérem Ondřejem Štefaňákem je pro každého z nás ohromně občerstvující. Ondra si dopřává čas k otevřenému hledání divadelního vyjádření jednotlivých situací," dodala Špetíková.
V inscenaci hrají Tereza Gerstner Otavová, Kristýna Nováková, Lenka Schreiberová, Lucie Sobotková, Veronika Šupejová, Josef Kundera, Matěj Polák, Zdeněk Stejskal, Ondřej Šípek a Jakub Škrdla. Kostýmy jsou z dílny Jany Mlatečkové.
Spolu s premiérou hry bude v sobotu v Horáckém divadle také vernisáž premiérových divadelních plakátů vytvořených žáky oboru fotograf jihlavské střední školy.
Horácké divadlo má činoherní soubor a soubor věnující se tvorbě pro děti. Ročně uvede asi 340 představení. Loni mělo přes 44.000 diváků. Zřizovatelem divadla je Kraj Vysočina.