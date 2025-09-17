Představení s názvem „Velbloud v zemi nikoho“ mohou zájemci vidět v dalších reprízách, které budou například 18. , 24. , 25. září a pak také v dalších měsících.
Divadelní sezonu v Horáckém odstartuje den otevřených dveří a Pinocchio
Diváci budou na prknech Horáckého divadla sledovat osudy ústřední čtveřice chlapců, dívky, velbloudice Pepity a záhadného partyzána na trase Havlíčkův Brod, Golčův Jeníkov, Čáslav, Kutná Hora, Kolín, Úvaly.
„Je to křivolaká cesta přátelství ku Praze skrze dobu plnou ošidných lákadel ideologických svodů, směnných obchodů, třeskuté svobody a euforie, křehkosti volby, láskyplného trapna, lehkosti, hrdinství i kolaborace. Je to cesta zejména k postoji formovanému nejen ke snaze nalézt velbloudici Pepitě její domov a bezpečí, ale také sebe sama v čase, který onu snahu znepřehledňuje,“ vysvětluje dramaturg Jaroslav Čermák.
Režisérem představení je Michal Moravec. „Určit žánr u této hry je stejně složité jako donutit velblouda jít tam, kam zrovna potřebuješ. Je to velmi tvrdohlavé leporelo složené ze všech žánrů a nálad,“ říká Moravec.
Pravé divadelní putování
Autor hry a dramaturg Vojtěch Balcar, který si vzal skutečný příběh jako předobraz divadelní hry, dodává: „Je tam humor, napětí, láska, krveprolití, kouzla, loutka, zpěv a tanec… Prostě všechno, co má pravé divadelní putování mít.“
Čtveřici chlapců – Láďu, Ondru, Milouše a Jirku ztvárňují František Maňák, Matěj Polák, Tomáš Slabiňák a Petr Šindler. Role Emmy připadla nové tváři Horáckého divadla, herečce Veronice Šupejové.
Na prkna Horáckého divadla vtrhne Limonádový Joe. Od filmu se ale bude lišit
Předobrazem hry byl příběh, který se odehrál krátce po skončení války. Začátkem června 1945 se totiž u obce Pohled na Havlíčkobrodsku objevil velbloud. Nikdo neví, kde se tam vzal a co s ním bude dál. S řešením ale přichází skupina malých kluků z oddílu právě obnovených skautů.
Vydají se s velbloudicí pojmenovanou Pepita, na štafetový pochod z Havlíčkova Brodu do pražské zoo. Shodou okolností byl jedním z mladých skautů, kteří se při vedení velbloudice střídali, také budoucí režisér Miloš Forman.