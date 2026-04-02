Horácké divadlo otevře příští sezonu hrou o myslitelce a básnířce Anně Pammer

Horácké divadlo Jihlava představí divákům příběh myslitelky a básnířky z Třebíčska. Představením Anna Pammer otevře příští divadelní sezonu. Pro ni chystá činoherní soubor jihlavské scény pět titulů včetně úpravy Prodané nevěsty Bedřicha Smetany a muzikálu Pretty Woman. Inscenací Anna Pammer, která bude mít premiéru 12. září, plní divadlo jeden ze svých cílů přibližovat divákům nevšední osobnosti a události Vysočiny, řekl dnes novinářům umělecký šéf divadla Michal Zetel.
O Anně Pammer, která se narodila v roce 1860 nedaleko Náměště nad Oslavou, se dá podle Zetela říct, že to byla jedna z prvních českých feministek. "Neskončila příliš slavně a zemřela v podstatě v zapomnění až v bídě. Byla také jednou z prvních veganek, žila jen z toho, co si sama vypěstovala nebo našla. I přesto po ní zůstalo poměrně rozsáhlé filozofické a básnické dílo," přiblížil titulní postavu nové hry Zetel.
Inscenace bude výjimečná tím, že je koncipovaná jako světská kantáta pro sólisty a sbor, který povede sbormistr Pavel Salák. Autorem scénáře je Emanuel Míšek a tvůrcem hudby Josef Fojta. Oba s Horáckým divadlem spolupracují opakovaně, třeba na hrách Dukla a Velká porucha.
Jihlavský divadelní soubor se příští sezonu, která bude sedmaosmdesátá, chystá i na hru ze školního prostředí K čemu mi to bude nebo na dramatizaci románu Hermana Melvilla Bílá velryba. Úprava bude z pera Ondřeje Štefaňáka a Markéty Špetíkové. "Navazuje to na tradici Horáckého divadla adaptací jiných žánrů a druhů, jako je literatura a film," řekl Zetel.
Prodanou nevěstu s podtitulem Zdravý selský rozum bude v Jihlavě režírovat Petr Marek a Vojtěch Mašek. Divadlo slibuje činoherní kus s tradičním půvabem a něhou, ale ozvláštněný svébytným rukopisem režisérů.
Finálem sezony má být muzikál Pretty Woman, na který se divadlu podařilo vyjednat práva. Poprvé se díky němu v Jihlavě představí jako režisér Lukáš Kopecký, umělecký šéf Slováckého divadla.
Horácké divadlo má činoherní soubor a soubor věnující se tvorbě pro děti. Ročně uvede asi 340 představení a diváků má okolo 50.000. Jeho zřizovatelem je Kraj Vysočina.