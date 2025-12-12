Mimořádná souhra. Na prknech Horáckého divadla má schůzi Společenstvo vlastníků

Ilona Zelníčková
  14:52aktualizováno  14:52
Řada majitelů bytů to asi zná z vlastní zkušenosti. Když je třeba udělat nějaké zásadní rozhodnutí o společném domě, je třeba svolat schůzi společenstva vlastníků bytových jednotek. A taková schůze bývá mnohdy tragikomickou podívanou plnou vášní, emocí, rozepří a místem, kde má každý svůj názor.
Představení Společenstva vlastníků vyžaduje od čtrnácti herců Horáckého divadla...

Představení Společenstva vlastníků vyžaduje od čtrnácti herců Horáckého divadla mimořádnou souhru a koncentraci. Téměř neopustí jeviště, neustále si skáčou do řeči a přerušují se. | foto: Jan Fuchs

Představení Společenstva vlastníků vyžaduje od čtrnácti herců Horáckého divadla...
Představení Společenstva vlastníků vyžaduje od čtrnácti herců Horáckého divadla...
Představení Společenstva vlastníků vyžaduje od čtrnácti herců Horáckého divadla...
Představení Společenstva vlastníků vyžaduje od čtrnácti herců Horáckého divadla...
9 fotografií

A právě z této tematiky čerpá dnes již kultovní divadelní komedie jihlavského rodáka a v současnosti uměleckého šéfa Dejvického divadla Jiřího Havelky, která pod názvem Společenstvo vlastníků „oběhla“ takřka celou republiku.

V roce 2019 natočil režisér Jiří Havelka na jejím základě celovečerní film Vlastníci, který získal Českého lva za nejlepší scénář. Teď budou mít možnost divadelní verzi vidět i návštěvního Horáckého divadla Jihlava. Premiéra v režii Michala Zetela je v sobotu 13. prosince na Velké scéně HDJ.

V rolích členů společenství vlastníků se představí téměř celý herecký soubor. Komedie nabízí ansámblu Horáckého divadla podle dramaturgyně Markéty Špetíkové výrazné příležitosti.

Představení Společenstva vlastníků vyžaduje od čtrnácti herců Horáckého divadla mimořádnou souhru a koncentraci. Téměř neopustí jeviště, neustále si skáčou do řeči a přerušují se.
Představení Společenstva vlastníků vyžaduje od čtrnácti herců Horáckého divadla mimořádnou souhru a koncentraci. Téměř neopustí jeviště, neustále si skáčou do řeči a přerušují se.
Představení Společenstva vlastníků vyžaduje od čtrnácti herců Horáckého divadla mimořádnou souhru a koncentraci. Téměř neopustí jeviště, neustále si skáčou do řeči a přerušují se.
Představení Společenstva vlastníků vyžaduje od čtrnácti herců Horáckého divadla mimořádnou souhru a koncentraci. Téměř neopustí jeviště, neustále si skáčou do řeči a přerušují se.
9 fotografií

„Na domovní schůzi se schází aktivní žena na mateřské, její submisivní manžel, úřednice dbající o dodržování stanov, drbna, důchodce, který na dobu nesvobody vzpomíná jako na ‚staré dobré časy‘, podnikatelka toužící z pronajímání bytu získat co nejvíc peněz, i podvodníci,“ popisuje dramaturgyně s tím, že jejich představy o soužití v domě se zásadně liší. „A tak je zřejmé, že schůze, na níž se má konečně projednat havarijní stav budovy, bude pro jejich společenství vlastníků bytových jednotek pořádná zkouška,“ dodává.

Jak Špetíková připomíná, setkání sousedů se v Havelkově hře proměňuje v komediální „trenažér“ demokracie. „Klade otázky, jaké hodnoty sdílíme a zda respektujeme odlišnost druhých. V čem bychom si měli vyjít vstříc? Jaký ohled máme brát na ty, kteří jsou starší, nemohoucí nebo třeba mají malé děti? A jsme vůbec schopní se domluvit včas – tedy dříve, než kritický stav domu zapříčiní nějakou nehodu?“

Premiéra v Horáckém divadle. Tragikomická detektivka je jako kyselé žížalky

Inscenace vyžaduje od čtrnácti herců mimořádnou souhru a koncentraci. Téměř neopustí jeviště, neustále si skáčou do řeči a přerušují se. Režisér Michal Zetel se proto rozhodl pro neobvyklý postup: místo tradičního přesunu z čtených zkoušek rovnou na jeviště kladl důraz na dokonalé zvládnutí textu. Herci tak strávili tři týdny intenzivním studiem textu, než se pustili do práce v prostoru.

Scénu a kostýmy navrhla Magdaléna Teleky, jejíž práci už diváci znají z inscenace Dukla. Za hudbou stojí Vojtěch Dlask a Ardian Saraqi, dramaturgyní je Markéta Špetíková, pohybové spolupráce se ujala Anna Korba Vanacká.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Zelení si v Pardubicích stanoví priority po další období, vedení volit nebudou

ilustrační snímek

Strana zelených si dnes v Pardubicích na celorepublikovém stranickém sjezdu stanoví priority pro nadcházející volební období. Sjezd se koná za situace, kdy se...

13. prosince 2025,  aktualizováno 

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v sestavě

Lucie Charvátová předává štafetu Mikuláši Karlíkovi.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje Světový pohár v biatlonu. Závodníci mají za sebou sprinty, o víkendu je čekají stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali...

13. prosince 2025  1:17

Polsko uhradilo 11 milionů za nelegální odpad v Bohumíně, oznámil Hladík

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj získal zpět 11 milionů korun, které vynaložil na likvidaci nelegálních odpadů z Polska uložených v Bohumíně na Karvinsku. Na síti X to...

12. prosince 2025  21:20,  aktualizováno  21:20

Majetkový úřad zrušil aukci na prodej Kozího hrádku poblíž centra Mikulova

ilustrační snímek

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zrušil výběrové řízení s elektronickou aukcí na prodej Kozího hrádku poblíž centra Mikulova. Konat se...

12. prosince 2025  19:45,  aktualizováno  19:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hranice hostí jubilejní putovní výstavu Fenomén Igráček, má limitovanou edici

ilustrační snímek

Hranice na Přerovsku ode dneška hostí putovní výstavu Fenomén Igráček. Mapuje historii, výrobu i současnost legendární české hračky, oblíbené v 70. a 80....

12. prosince 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Praha

Praha

Betlémská kaple, výstava betlémů.

vydáno 12. prosince 2025  19:42

Praha

Praha

advent na Mariánském nám.

vydáno 12. prosince 2025  19:41

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

advent s J. Ladou

vydáno 12. prosince 2025  19:41

Slezské divadlo Opava uvede premiéru baletu Louskáček, zapojilo děti a studenty

ilustrační snímek

Slezské divadlo Opava uvede v neděli premiéru baletu Petra Iljiče Čajkovského Louskáček. Jde o nultý projekt Fakultního divadla, do kterého se zapojili...

12. prosince 2025  17:53,  aktualizováno  17:53

PID od neděle hlásí trvalé změny. Čeho všeho se dotknou a co to znamená pro cestující?

Vlakové spoje PID

Od 14. prosince 2025 vstoupí v platnost rozsáhlé trvalé změny Pražské integrované dopravy. Cestující čeká modernizace vlakových linek, úpravy autobusových spojů i nové zastávky. Největší proměny se...

12. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Nové vozy či kratší intervaly. Veřejnou dopravu čekají změny, zdražovat nebude

Lidé nastupují do autobusu u teplického vlakového nádraží.

Veřejná doprava v Ústeckém kraji se dočká změn. Chystá se například posílení či prodloužení některých spojů. Zdražení jízdného se cestující obávat nemusejí. Novinky vejdou v platnost 14. prosince.

12. prosince 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

Opava nabídne od května přízemí bývalého obchodního domu Breda pro pořádání akcí

ilustrační snímek

Opava nabídne od května příštího roku přízemí bývalého obchodního domu Breda pro pořádání akcí až pro 200 lidí. Ještě před zahájením celkové rekonstrukce chce...

12. prosince 2025  17:14,  aktualizováno  17:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.