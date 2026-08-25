Horácké divadlo uvede v nové sezoně na Velké scéně pět premiérových titulů

Horácké divadlo v Jihlavě uvede v nové sezoně na Velké scéně pět premiérových titulů. První inscenace Anna Pammer, která bude mít premiéru 12. září, bude věnovaná této filosofce a spisovatelce spojené s Vysočinou. Soubor HD_Jéé zaměřený na tvorbu pro děti a mládež, který je doma na Malé scéně, připravuje tři novinky. Svou 87. sezonu divadlo oficiálně zahájí v sobotu 5. září tradičním Dnem otevřených dveří. ČTK to dnes sdělila jeho mluvčí Ruth Denčevová.
"Novou tváří činohry se stává Radim Tvarůžek, mladý herec, který dokončil brněnskou konzervatoř. Divákům se poprvé představí již v úvodním premiérovém titulu Anna Pammer," uvedla mluvčí ke změnám v hereckém souboru. Po dlouholetém působení opouštějí stálé herecké angažmá v Horáckém divadle František Maňák a Tomáš Slabiňák.
Druhou premiérou nové divadelní sezony na Velké scéně Horáckého divadla bude 17. října drama Bílá velryba. Činohru se zpěvy Prodaná nevěsta aneb Zdravý selský rozum divadlo poprvé uvede 12. prosince a hudební komedii z blízké budoucnosti nazvanou K čemu mi to bude příští rok 20. února. Muzikálovou lovestory Pretty Woman uvidí diváci v Jihlavě poprvé 17. dubna. Podrobnosti jsou na webu divadla.
Při zářijovém Dnu otevřených dveří se návštěvníci dostanou do zákulisí divadla, prohlídky budou v půlhodinových intervalech od 09:30 do 13:00. Pak převezme program soubor HD_Jéé s akcí Jééčko otevírá dveře divadla! Pro děti budou připravené divadelní workshopy a tvořivé dílny. V 16:00 začne na Divadelním dvorku koncert kapely Páni na hlídání. "V 17:00 společně popřejeme divadlu do nové sezony a nakrojíme narozeninový dort," uvedla mluvčí. Doplnila, že všechny akce jsou 5. září pro návštěvníky zdarma.