Zprávu o požáru kamionu přijala policie ve 14:45. „Kamion hoří plamenem, na místě zasahují všechny složky IZS,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. „Dálnice ve směru na Prahu je od 14:50 uzavřena z důvodu zásahu hasičů,“ doplnila mluvčí.
„V době příjezdu jednotek požární ochrany byl vůz v plamenech,“ uvedla krátce po třetí hodině odpolední mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. „V tuto chvíli je požár lokalizovaný.“
Krátce před půl čtvrtou policie informovala, že se podařilo zprůjezdnit levý pruh dálnice. „Při projíždění místem se věnujte řízení a dbejte pokynů policistů,“ uvedla na síti X.