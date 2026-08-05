Horka na Vysočině pokračují, padl i rekord z roku 1947

Horka na Vysočině pokračují. Nejtepleji bylo znovu v Třebíči. Rekordy padly na 15 stanicích. V Bystřici nad Pernštejnem padl rekord z roku 1947, jinde z roku 2022, sdělil ČTK Mojmír Martan z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.
V Třebíči, kde bylo v úterý 40,6 stupně Celsia, se dnes teplota dostala na 38,4 stupně Celsia. V Bystřici nad Pernštejnem ukázaly teploměry 36,6 stupně Celsia, o 2,9 stupně víc než před 79 lety.
Ve čtvrtek bude podle předpovědi v kraji oblačno. Po celý den mohou být přeháňky a bouřky, při kterých někde naprší až 40 milimetrů. Nejvyšší teploty budou 27 až 30 stupňů Celsia, jen na jihovýchodě Vysočiny může být ještě o dva stupně tepleji.