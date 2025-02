Rošáda v čele Horní Cerekve. Starostu střídá zástupkyně, lidé mluví o podrazu

Milan Kunst řídil město s 1900 obyvateli posledních šest let. Čtvrteční zasedání zastupitelů pro něj však bylo v této roli posledním. Na jeho konci opozice navrhla odvolání starosty z funkce. To vzápětí v hlasování potvrdila těsná většina osmi z patnácti zastupitelů.

„Z důvodu dlouhodobé nespokojenosti zastupitelů s činností, přístupem a pracovním nasazením byl na jednání zastupitelstva města Horní Cerekev odvolán pan Milan Kunst z funkce starosty města,“ zdůvodnila následně kroky nově zvolená starostka Markéta Vaňková v prohlášení na webových stránkách města.

„Nečekal jsem to,“ přiznal odvolaný starosta. „Asi proběhla nějaká zákulisní jednání. Opozice si sehnala tři hlasy, aby měla těsnou většinu, a s okamžitou platností mě odvolala,“ popisoval den poté Milan Kunst.

Co konkrétně opozici na jeho činnosti pro město vadilo, neví. A jednoznačně pojmenovat to nechtěla ani nově zvolená starostka Markéta Vaňková. „Důvody jsou uvedené v prohlášení. Nemám potřebu a ani nechci veřejně prát špinavé prádlo,“ konstatovala.

Jak ale posléze dodala, odvoláním starosty vyvrcholila dlouhodobější nespokojenost zastupitelů s chodem města i třeba s podobou Hornocerekvického zpravodaje. „Výtek bylo čím dál víc, na posledním jednání už se ucho utrhlo,“ podotkla Vaňková.

Kritika se objevila teprve nedávno

Jak ovšem říká Milan Kunst, v minulosti si nikdy žádných výtek nebyl vědom. „Za šest let, co jsem starostu dělal, nikdo žádné nepřednesl. Určitá kritika se objevila až na předposledním zastupitelstvu,“ líčí. Odmítl při tom, že by pochybil v některé konkrétní záležitosti. To ostatně netvrdí ani nově zvolená starostka.

Milan Kunst a Markéta Vaňková při tom do posledních komunálních voleb vstupovali na jedné kandidátce nezávislého uskupení Společně 2022 jako jednička a dvojka. Vaňková získala 651 hlasů, Kunst o 14 méně. Víc žádný jiný kandidát neměl.

Společně 2022 drželo v patnáctičlenném zastupitelstvu 10 křesel. Opozici tvořilo s pěti místy druhé nezávislé sdružení Za spokojené občany Hornocerekvicka.

Po odvolání starosty na čtvrtečním jednání zastupitelů následovala volba vedení nového. Starostkou byla jedenácti hlasy zvolena Markéta Vaňková. Post místostarosty nově obsadil Jiří Ježek z původně opozičního sdružení. Získal taktéž jedenáct hlasů. Do pětičlenné rady města pak zastupitelé dovolili místo Kunsta zastupitelku Radku Paušovou.

„Zastupitelé jsou přesvědčeni, že tyto kroky budou ku prospěchu celého města a spokojenosti občanů,“ stojí v komentáři na webu města podepsaném novou starostkou.

„O tomto údajném prohlášení zastupitelstva se ovšem nehlasovalo,“ upozornil Milan Kunst, že se v tomto případě o většinový názor zastupitelů jednat nemusí.

Sám bývalý starosta i nadále zůstává zastupitelem. „Rozhodně nemám v úmyslu na zastupitelský mandát rezignovat,“ ujistil.

Jedni změnu vítají, druzí jsou proti

Prohlášení nové vedení města zveřejnilo i na facebookovém profilu města. Tam se setkalo s rozdílnými názory zhruba v poměru půl na půl. Mnozí si obměnu na postu starosty pochvalovali, jiní naopak tvrdě kritizovali.

„Tomuhle se neříká jednání, ale podraz,“ okomentovala příspěvek například Marcela Průchová. „Stydím se za představitele města Horní Cerekev. Stydím se za všechny, kteří se na tom podíleli,“ napsala posléze i na svém profilu.

„Taková je prostě politika, jednou jsi nahoře, jednou dole,“ lakonicky konstatoval Miroslav Rimal.

Podle Markéty Vaňkové nové obsazení vedení města není provizorní, mělo by vydržet do příštích komunálních voleb. Ty se uskuteční na podzim 2026. Výrazně se do té doby nezmění ani směřování města.

„Žádné výrazné změny nechystáme. Dál budeme shánět dotační podporu pro naše projekty, podpoříme naše tradiční akce, budeme rozvíjet město ku spokojenosti občanů,“ řekla.

Že bude město nějakým způsobem fungovat dál, nepochybuje ani Milan Kunst. „Teprve teď se ale třeba ukáže, že jsem celých šest let pro rozvoj Horní Cerekve skutečně usilovně pracoval a nepoflakoval se,“ dodal bývalý starosta.