Světový pohár horských kol ve Vysočina Areně Pátek 23. května 9:00 – oficiální tréninky Sobota 24. května 9:50 – short track ženy do 23 let

10:30 – short track muži do 23 let

11:30 – short track ženy

12:10 – short track muži

13:00 – cross country junioři

14:45 – cross country juniorky Neděle 25. května 10:00 – cross country ženy

12:00 – cross country muži

14:00 – cross country ženy do 23 let

16:00 – cross country muži do 23 let