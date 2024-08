V Brodě otevřeli první hospic na Vysočině, klienty přijme od listopadu

Psal se rok 2014, kdy spolek Mezi stromy přišel s myšlenkou vybudovat na Vysočině místo, kde by umírající lidé a jejich rodiny našli důstojné místo na dožití. Zprvu se poohlížel v Jihlavě, ovšem ta takovému zařízení nebyla nakloněna.

O deset let později, po mnoha jednáních, nadějích, zklamáních i nečekaných zvratech zařízení otevírá v Havlíčkově Brodě.

„Jestli jsem nervózní? Dnes ne, dnes jsem vděčná. Nervózní budu 1. listopadu, kdy budeme přijímat první pacienty. To budu hodně malinká, budu mít velkou bázeň a budu cítit velkou zodpovědnost. Teprve pak začne to, o co jsme se deset let snažili,“ svěřila se předsedkyně spolku Ludmila Novotná.

První kamenný hospic v kraji nakonec postavil Kraj Vysočina. Ten projekt od spolku Mezi stromy převzal poté, co nezískal od ministerstva zdravotnictví potřebnou dotaci. Kraj měl větší možnosti, využil je a byl úspěšný. Stavba tak roku 2022 mohla konečně začít. Dokončena byla letos na jaře.

Vybudování hospice přišlo na více než 84 milionů korun bez DPH. Z toho 34 milionů pokryla státní dotace. Dalších téměř deset milionů bude stát vybavení. „Hospic už je zařízen, ale ještě čekáme na nějaké přístrojové vybavení. To by mělo přijet v průběhu září a října,“ podotkla Novotná.

Na lůžku pacienti vyjedou až do zahrady

Hospic tvoří nízká podsklepená jednopodlažní budova. Má neobvyklý tvar oblouku. Uvnitř je devatenáct pokojů, z nichž jeden je dvoulůžkový. V budově se nachází i odpočinková místa, společenská místnost s darovaným klavírem, centrální koupelna, jídelna i třeba prostor pro duchovní služby. Patřičné zázemí tu má i personál včetně třeba prosklené sesterny.

Kolem zařízení je zahrada se spoustou zeleně. Každý pokoj má do venkovních prostor vlastní vchod. „Pokud budou chtít, budou moci pacienti na lůžku vyjet přímo z pokoje až na terasu,“ prozradila Novotná.

Dnešním otevřením kamenného lůžkového hospice jsme květinku dotvořili. K pestíku uprostřed jsme umístili poslední kvítek. Vítězslav Schrek hejtman Kraje Vysočina

Kraj Vysočina zůstává majitelem zařízení. O jeho bezproblémový chod se pak bude starat sousední nemocnice. Samotný provoz zajistí spolek Mezi stromy. Na různé úvazky by tu mělo pracovat až 45 zaměstnanců.

Mnozí z nových zaměstnanců už se na svou pracovní pozici školí, třeba sestry a některý pomocný personál hospic ještě hledá. Ne každý se na tyto pozice hodí. „Přece jen, pro práci v hospici musí člověk mít určité profesní a hlavně lidské vybavení,“ zmínila Novotná.

První klienty chce hospic přijmout od počátku listopadu. Žádosti o přijetí zveřejnil v polovině srpna na svých webových stránkách. „Lidé už ale dlouho předtím volali a ptali se,“ podotkla předsedkyně spolku.

Kapacita hospice byla stanovena na dvacet pacientů, všichni v dospělém věku. Oproti původním plánům v Brodě nejsou lůžka pro děti. „Než ke stavbě došlo, byla tato péče pro děti zřízena v Praze i v Brně. Pro potřeby republiky je to dostačující,“ vysvětlila Novotná.

Jihlava zájem neměla, Brod vyšel vstříc

Hospic v Brodě stojí na výhodném místě mezi nemocnicí a psychiatrickou léčebnou. V případě potřeby může služby obou zařízení využít. Hlavně s nemocnicí bude i částečně personálně propojený.

Pozemek pro hospic o ploše šesti tisíc metrů čtverečních a v hodnotě výrazně převyšující deset milionů korun bezplatně poskytl Havlíčkův Brod. „Pro bylo všech 25 zastupitelů. Tak velkou měl projekt ve městě podporu,“ zmínil bývalý starosta a nynější senátor Jan Tecl.

Pro spolek Mezi stromy byl Havlíčkův Brod až druhou volbou. Nejprve zkoušel projekt prosadit v Jihlavě, tam se to ovšem nepodařilo. Krajské město záměr odmítlo, nesouhlasilo s prodejem vytipovaného pozemku na Lesnově. V Brodě spolek našel mnohem více pochopení.

Přesto se přípravy nerodily lehce. „Cesta k hospici byla hodně trnitá. Různých příkoří a protivenství bylo hodně, zejména na těch nejvyšších místech,“ zmínil bývalý ředitel havlíčkobrodské nemocnice a poslanec Vít Kaňkovský, který se na jednáních podílel. Ocenil při tom obrovskou vytrvalost, nadšení a obětavost vedení spolku.

Kamenný lůžkový hospic dosud na Vysočině chyběl. Paliativní péči kraj zajišťoval jinými, ovšem špičkovými způsoby. Vzorem se stal pro mnoho dalších krajů i ministerstva. Na velmi vysoké úrovni je mobilní domácí hospicová péče, vznikala i zvláštní lůžka v nemocnicích. Jen specializované zařízení chybělo.

„Dnešním otevřením kamenného lůžkového hospice jsme květinku dotvořili. K pestíku uprostřed jsme umístili poslední kvítek. Teď už máme paliativní péči ve stavu, v jakém jsme ji chtěli mít,“ podotkl při slavnostním otevření hejtman Vítězslav Schrek.