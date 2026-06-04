Nové dezerty jihlavského Café Savorsky navrhla vítězka show Peče celá země

Jan Salichov
  11:52
Sledovat Metro na Googlu
Velká gastronomická událost se chystá v centru Jihlavy. V pátek 26. června odstartuje Café Savorsky novou éru svého sladkého sortimentu. Kompletní sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla Eliška Hlaváčová, vítězka populárního televizního pořadu Peče celá země.
Kompletně novou sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla...

Kompletně novou sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla Eliška Hlaváčová, vítězka populárního televizního profesního pořadu Peče celá země. | foto: Archiv Hotelu Savorsky

Kompletně novou sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla...
Představení nových dezertů plánuje Café Savorsky při show na pódiu před svým...
Prostory někdejšího historického domu v Komenského ulici prošly kompletní...
Dva nejlepší kamarádi od dětství Jan Svoboda (vlevo) a Martin Košut si v...
14 fotografií

Pro vyhlášený podnik, který je pevnou součástí Hotelu Savorsky, to znamená definitivní potvrzení jeho nové, samostatné cesty. Kavárna totiž původně v Jihlavě fungovala jako franšízová pobočka známé značky Ippa Café.

Vedení hotelu se však po Novém roce rozhodlo od tohoto konceptu upustit a vydat se vlastním směrem právě pod názvem Café Savorsky Jihlava. „Tento krok nám dal obrovskou svobodu a možnost vlastní iniciativy v mnoha směrech, ať už jde o slanou kuchyni, polévková menu, nebo právě o sladký sortiment,“ vysvětluje spolumajitel hotelu Jan Svoboda.

Kompletně novou sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla Eliška Hlaváčová, vítězka populárního televizního profesního pořadu Peče celá země.
Představení nových dezertů plánuje Café Savorsky při show na pódiu před svým podnikem. Zavře kvůli tomu celou ulici.
Kompletně novou sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla Eliška Hlaváčová, vítězka populárního televizního profesního pořadu Peče celá země.
Prostory někdejšího historického domu v Komenského ulici prošly kompletní rekonstrukcí. Nabízí tak příjemné prostory i pro novou kavárnu.
14 fotografií

Důvodem k osamostatnění byla také odlišná cílová skupina. Zatímco původní síť se zaměřovala primárně na turisty a rychlou obměnu klientely, nový koncept hotelové kavárny staví na budování dlouhodobých vztahů s místními obyvateli. „My se zaměřujeme na lokální klientelu. Chceme si budovat jejich věrnost, aby se k nám pravidelně vraceli a měli z návštěvy osobní zážitek,“ doplňuje spolumajitel.

Ačkoli dnes změnu hodnotí jednoznačně pozitivně, přiznává, že na úplném začátku měli z odchodu od zavedené značky obavy. Nebylo totiž jasné, jak jihlavští zákazníci na nový, osobnější přístup a vlastní menu zareagují. Ukázalo se však, že sázka na kvalitu a lokální hosty byla správnou volbou.

Dezerty vítězka show představí na pódiu

Nová sladká identita od Elišky Hlaváčové má tento posun nyní definitivně zpečetit. „S Eliškou se známe dlouhodobě a jsme kamarádi. Dávalo nám proto naprostý smysl tuto spolupráci navázat a posunout naši kavárnu dál. Vytvořila pro nás v podstatě novou identitu sladkého sortimentu,“ upřesňuje s tím, že nová edice dezertů bude v nabídce k dispozici po celé léto až do podzimu.

Samotné představení nové nabídky proběhne formou „velkolepé pouliční akce“. V pátek 26. června bude pro veřejnost kompletně uzavřena celá ulice u kavárny. Návštěvníky čeká celodenní živá hudba a fanoušci budou mít jedinečnou příležitost se s autorkou nových dezertů osobně setkat v rámci celodenního „meet and greet“, popovídat si s ní nebo získat autogram.

Luxus místo temné „kobky“. Kvalitu si lidé najdou, říká spolumajitel hotelu

Hlavní program a vyvrcholení celé akce je naplánováno na 15. hodinu. „Eliška vystoupí na připravené pódium a každý nový dezert osobně představí. K ruce bude mít pozvané hosty, kteří budou jednotlivé kousky přímo před diváky ochutnávat a hodnotit,“ popisuje vedení podniku.

„Chceme celou akci udělat naším osobitým stylem. Chceme, aby to mělo pověstnou jiskru, aby lidé odcházeli nadšení a Jihlava zažila něco nového, co se tady běžně neděje,“ uzavírá Svoboda pozvání pro všechny milovníky prémiové gastronomie.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století

Broumovský klasicistní statek se zrodil před téměř dvěma sty lety v oblasti...

Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt, který spojuje cit pro historii s respektem k původní architektuře. Selské stavení Melchior Häusler v...

Ve středu se na Náměstí Jiřího z Poděbrad konal tradiční farmářský trh.

vydáno 4. června 2026  12:43

Nejen chybějící stadion, Dynamo dluží hráčům i jiným klubům. Řeší se prodej městu

Jiří Skalák padá po souboji s brněnským Jakubem Klímou.

Chybějící stadion na celou sezonu nebyl jediným důvodem neudělení profesionální licence pro českobudějovické Dynamo. Dosud druholigový klub obdržel vyjádření licenční komise FAČR, podle které má...

4. června 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Přechod u školy v Praze 10-Strašnicích v ulici V Olšinách u metra Strašnická byl dnes ráno opět bez dozoru Městské policie. Na místě se pohybuje denně hodně dětí a provoz je zde velký.Chybí zde...

vydáno 4. června 2026  12:34

Autobus na plynový pohon pohltily plameny, cestující i řidič stihli utéct

Ve Vítkově na Opavsku shořel autobus. Cestující i řidič stihli včas utéct,...

Autobus na plynovým pohon shořel ve středu odpoledne ve Vítkově na Opavsku. Oheň si vyžádal zásah tří jednotek hasičů a způsobil škodu za 900 tisíc korun. Řidič s cestujícími stihli včas utéct ještě...

4. června 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prezident Pavel podporuje změnu rozdělování daní ve prospěch Zlína i kraje

Prezident Petr Pavel přijel s manželkou Evou Pavlovou na návštěvu Zlínského...

Prezident Petr Pavel řešil při své návštěvě východní Moravy s hejtmanem Radimem Holišem a primátorem Zlína Jiřím Korcem také problematiku rozpočtového určení daní. Pro kraj i Zlín je současné dělení...

4. června 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Peníze z titulu Historické město roku věnuje Náměšť n. O. i na místní kostel

ilustrační snímek

Penězi, které Náměšť nad Oslavou na Třebíčsku získala za titul Historické město roku, přispěje na opravu kostela nebo restaurování sochy Piety z prostranství u...

4. června 2026  10:58,  aktualizováno  10:58

V Porubě začala proměna dvoru v ulici Zdeňka Štěpánka

ilustrační snímek

V ostravském městském obvodu Poruba začala proměna dvoru v ulici Zdeňka Štěpánka. Vzniká podle vítězného návrhu osmého ročníku participativního rozpočtu Naše...

4. června 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Klicperovo divadlo v pátek naposledy po 14 letech uvede úspěšnou hru Koule

ilustrační snímek

Klicperovo divadlo v Hradci Králové v pátek 5. června uvede po čtrnácti letech naposledy jednu z nejúspěšnějších her své novodobé historie, inscenaci Koule v...

4. června 2026  10:38,  aktualizováno  10:38

Hrad v Kurovicích bude o víkendu patřit šermířům, nabídne historické dny

ilustrační snímek

Na hrad v Kurovicích na Kroměřížsku se o prvním červnovém víkendu sjedou šermíři a příznivci historie. Na památce, jejíž existence sahá do 13. století, se po...

4. června 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

První volební úlet je tady. Scheinherr u kadeřnice zpívá, že chce zářit jako diamant

Kongres Prahy Sobě s volbou předsedy a představením programového směřování...

Do podzimních voleb sice zbývá několik měsíců, kampaně kandidátů ale startují už teď. Jako vždy přinášejí nadsázku, humor i trapné chvíle. K politickému boji v Česku navíc neodmyslitelně patří...

4. června 2026  12:07

Spojovací vojsko AČR testuje moderní technologie v praktickém nasazení

4. června 2026  12:02

Šumperské muzeum vystavuje nejcennější sbírky k 130 letům své historie

ilustrační snímek

Nejcennější a nejzajímavější předměty z muzejních sbírek, které připomínají klíčové okamžiky historie instituce, nabízí na nové výstavě Vlastivědné muzeum v...

4. června 2026  10:26,  aktualizováno  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.