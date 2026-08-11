Děti se učí v kavárně, větší akce jsou na chodbách. Škole má pomoci nová přístavba

Martin Vokáč
  8:42aktualizováno  8:42
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Nová třípodlažní přístavba v havlíčkobrodské Obchodní akademii a Hotelové škole by měla zahrnovat čtyři třídy, velkou aulu, kabinety a další zázemí. | foto: Kraj Vysočina

Vyučování v kavárně nebo infocentru, hromadné akce na chodbách školy. To lze čím dál častěji vidět na Obchodní akademii a Hotelové škole v Havlíčkově Brodě. Škola rozšiřuje obory, zvyšuje kapacitu, ale prostory ji už nedostačují. Vyřešit by to mohla nová přístavba. Investici už schválili radní Kraje Vysočina.

„Prostory nám chybí velmi výrazně, dá se říct, že čím dál víc. Zvyšuje se nám počet studentů, navíc se přidalo ověřovací období nového lycea. Více místa by se nám samozřejmě hodilo,“ svěřil se Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.

Situace pomalu zachází tak daleko, že se studenti vyučují v podstatě kdekoliv, kde zrovna najdou místo. „Hodiny míváme například v kavárně, v informačním centru nebo v prostorách internátu,“ podotkl ředitel.

Návrh, který jsme s architektem dávali dohromady, považujeme za velmi kvalitní. Nemusel by se už výrazně měnit.

Jiří Formanředitel školy

Problematicky se rovněž ve škole organizují větší akce pro více tříd. Prakticky v ní neexistuje místo, kam by se více studentů najednou vměstnalo. „Když potřebujeme, takové akce pořádáme na chodbách školy,“ poznamenal ředitel Forman.

Tři patra a prosklená severní stěna

To by se ovšem v dohledné době mohlo změnit. Ještě za minulého vedení Kraje Vysočina, jež je jejím zřizovatelem, začala škola připravovat plán na vybudování nové přístavby. Ta by měla zahrnovat čtyři třídy, velkou aulu, kabinety a další zázemí.

Těsně před prázdninami už současné vedení kraje investici schválilo. „V krajské radě jsme schválili stavební záměr, který umožní další kroky k realizaci plánované přístavby naší krajské střední školy,“ potvrdil hejtman Martin Kukla s tím, že výběrové řízení na projektové práce by chtěl kraj vypsat ještě v letošním roce.

„Přístavba přinese moderní prostory pro výuku i odpovídající zázemí pro žáky a pedagogy. Schválením stavebního záměru otevíráme cestu k přípravě projektu, který škole umožní další rozvoj a nabídne kvalitnější podmínky pro vzdělávání,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Pavel Řehoř.

Nová třípodlažní přístavba v havlíčkobrodské Obchodní akademii a Hotelové škole by měla zahrnovat čtyři třídy, velkou aulu, kabinety a další zázemí.
Nová třípodlažní přístavba v havlíčkobrodské Obchodní akademii a Hotelové škole by měla zahrnovat čtyři třídy, velkou aulu, kabinety a další zázemí.
Nová třípodlažní přístavba v havlíčkobrodské Obchodní akademii a Hotelové škole by měla zahrnovat čtyři třídy, velkou aulu, kabinety a další zázemí.
Nová třípodlažní přístavba v havlíčkobrodské Obchodní akademii a Hotelové škole by měla zahrnovat čtyři třídy, velkou aulu, kabinety a další zázemí.
4 fotografie

Třípodlažní přístavba naváže na stávající budovu školy a zajistí nové prostory pro výuku i provoz. Prozatím představená architektonická studie počítá s užitnou plochou přibližně 1 330 metrů čtverečních. Navazovat má na křídlo školy těsně pod sportovním hřištěm.

Škola se přitom rozhodovala mezi dvěma variantami. Ve hře bylo i vybudování nástavby nad nižším pavilonem s jídelnou. „Nakonec lépe vyšla stavba na volném pozemku v areálu školy. Parcela pod hřištěm má vhodnější prostorové možnosti a výstavba zde bude snadnější,“ konstatoval Forman.

Odhadované náklady 85 milionů

Ačkoliv známá je zatím pouze architektonická studie, podle ředitele by se od konečného návrhu nemusela příliš lišit. Budova bude třípatrová zděná, velkou plochu zaujmou prosklené stěny směrem ke hřišti. Naopak jihovýchodní roh by mohl být zaoblen. „Návrh, který jsme s architektem dávali dohromady, považujeme za velmi kvalitní. Nemusel by se už výrazně měnit,“ je přesvědčen Forman.

Předpokládané náklady na vybudování přístavby by se dle aktuálních cen mohly pohybovat kolem 85 milionů korun bez DPH. Je otázkou, kdy se stavět začne a kam se do té doby ceny dostanou. Konečnou sumu výrazně ovlivní i výběrové řízení na zhotovitele.

Brodská hotelová škola otevře všeobecné lyceum. Bude první na Vysočině

Kraj Vysočina má své střední školy v Havlíčkově Brodě v oblibě. Jen za letošní rok je přístavba hotelové školy už třetí dokončenou či oznámenou velkou investicí do jejich areálů. Na začátku roku začala sloužit nová přístavba střední školy stavební s několika učebnami, volnočasovým klubem a jídelnou. Stála více než sto milionů korun. Na sklonku jara pak radní schválili demolici tělocvičny u gymnázia a stavbu nového křídla s tělocvičnou, jídelnou a společenským sálem. Přijít by měla na podobnou sumu.

Kraj škole pořídil supermoderní gastroprovoz

A v minulosti Kraj Vysočina výrazně investoval i na samotné havlíčkobrodské hotelové škole. Před několika lety tu z bytu školníka vybudoval moderní gastrostudio pro studenty gastrooborů. „Nebál bych se říci, že je to nejmodernější takový školní provoz v republice,“ podotkl Jiří Forman.

Obchodní akademie a Hotelová škola v Havlíčkově Brodě vznikla v roce 2004 sloučením dvou dosud samostatných středních škol. Obývá areál v ulici Bratříků na okraji sídliště Žižkov. Kromě toho zajišťuje chod i internátu a školního areálu v ulici Kyjovská. Navštěvuje ji přes pět stovek studentů.

Škola nabízí pět čtyřletých maturitních oborů. Jsou jimi obchodní akademie, ekonomika sportu, hotelnictví a dvě lycea - ekonomické a nově i všeobecné.

Kromě toho se mohou mladí na škole vyučit i ve čtyřech tříletých učebních hotelových oborech a gastrooborech, jako jsou pekař, kuchař-číšník, cukrář a stravovací a ubytovací služby.

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