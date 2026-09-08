Hra Horáckého divadla v Jihlavě je inspirovaná myslitelkou Pammerovou

Horácké divadlo v Jihlavě připravuje hru o spisovatelce a myslitelce Anně Pammerové. Hudební inscenaci představí 12. září jako první premiéru v nové sezoně. Jejím uvedením divadlo plní cíl přibližovat divákům nevšední osobnosti regionu, uvedla jeho mluvčí Ruth Denčevová.
Anna Pammer, která se narodila v roce 1860 nedaleko Náměště nad Oslavou na Třebíčsku, byla podle uměleckého šéfa jihlavského divadla a režiséra hry Michala Zetela jednou z prvních českých feministek, která za sebou zanechala poměrně rozsáhlé filozofické a básnické dílo. "Dokázala se přes úplně nulové materiální možnosti vzepřít zavedenému řádu," řekl Zetel. Dodal, že Pammerová zemřela v podstatě v osamění a bídě.
Inscenace vznikla podle scénáře Emanuela Míška. Jejím autorem je také Josef Fojta. Autorská dvojice už pro Horácké divadlo vytvořila inscenaci pro děti Velká porucha, stojí také za hokejovou komedií Dukla.
"Pammerová je teprve třetí ženskou osobností v našem vysočinském cyklu, které se věnujeme se zaostřenou pozorností. Po brněnském a pražském inscenačním přiblížení se i my svým autorským způsobem snažíme přivést pozornost k této autorce. Ačkoli ji historie často neprávem staví do stínu jejího celoživotního blízkého přítele Otokara Březiny, její vlastní intelektuální a duchovní odkaz je zcela autonomní, originální a dodnes překvapivě naléhavě živý," řekl dramaturg divadla Jaroslav Čermák.
Hra je pojatá jako hudební skladba, ve které dostane prostor Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie a Dětský pěvecký sbor Gaudium Základní umělecké školy Jihlava. Účinkovat bude přes 50 zpěváků pod vedením sbormistrů Pavla Saláka a Martina Mikeše.
Horácké divadlo má činoherní soubor a soubor věnující se tvorbě pro děti. Ročně uvede asi 340 představení. Loni mělo přes 44.000 diváků. Jeho zřizovatelem je Kraj Vysočina.