Motocyklový hrad Kámen po tříleté opravě otevírá. Ukáže historické skvosty

Tomáš Blažek
  14:22aktualizováno  14:22
Sledovat Metro na Googlu
Nová barokní fasáda, nablýskané chromy historických motocyklů a poslední dokončovací práce značí, že proměna jednoho z nejkrásnějších památkových objektů Vysočiny je ve finále. Hrad Kámen na Pelhřimovsku je po tříleté generální rekonstrukci. První návštěvníky přivítá poslední prázdninový víkend.

Hrad návštěvníkům otevře svou bránu 29. srpna v 10 hodin. „Bude otevřeno po celý den do 18 hodin s tím, že všechny trasy budou zdarma a návštěvníci uvidí vše, co hrad nabízí včetně kaple v podhradí,“ řekla kastelánka hradu Zlata Vobinušková.

Součástí prvního dne znovuotevření hradu - jak jinak na hradě zasvěceném dlouhodobě motocyklům - bude exhibice mototrialisty na hradním nádvoří.

Hrad Kámen se chystá na otevření po tříleté rekonstrukci. Na návštěvníky čekají nově upravené prostory i kompletně přestavěná expozice historických motocyklů. Pracovníci hradu provádějí poslední úpravy, brány památky se otevřou v sobotu 29. srpna v 10 hodin. (14. srpna 2026)
Hrad Kámen se chystá na otevření po tříleté rekonstrukci. Na návštěvníky čekají nově upravené prostory i kompletně přestavěná expozice historických motocyklů. Pracovníci hradu provádějí poslední úpravy, brány památky se otevřou v sobotu 29. srpna v 10 hodin. (14. srpna 2026)
Hrad Kámen se chystá na otevření po tříleté rekonstrukci. Na návštěvníky čekají nově upravené prostory i kompletně přestavěná expozice historických motocyklů. Pracovníci hradu provádějí poslední úpravy, brány památky se otevřou v sobotu 29. srpna v 10 hodin. (14. srpna 2026)
Hrad Kámen se chystá na otevření po tříleté rekonstrukci. Na návštěvníky čekají nově upravené prostory i kompletně přestavěná expozice historických motocyklů. Pracovníci hradu provádějí poslední úpravy, brány památky se otevřou v sobotu 29. srpna v 10 hodin. (14. srpna 2026)
Hrad Kámen se chystá na otevření po tříleté rekonstrukci. Na návštěvníky čekají nově upravené prostory i kompletně přestavěná expozice historických motocyklů. Pracovníci hradu provádějí poslední úpravy, brány památky se otevřou v sobotu 29. srpna v 10 hodin. (14. srpna 2026)
25 fotografií

Pracovnice hradu nyní leští chrom a lak motocyklů, dokončují se poslední aranže artefaktů v jednotlivých místnostech, pracuje se na dokončení nového návštěvnického centra s působivým interiérem z přírodního dřeva, uklízí se.

Stěhování motocyklů do expozic hradu, nevybavených žádným výtahem, bylo náročné. „Nejtěžšími kusy na hradě jsou například vzácný motocykl Čechie či vodicí motocykl pro cyklistické závody, který máme půjčený z Národního technického muzea. Ten je umístěný v promítárně, kde bude běžet smyčka o vývoji motocyklového fenoménu na území Československa,“ pověděla Vobinušková. Například zmíněný třímístný cestovní motocykl Čechie-Böhmerland váží asi 170 kilogramů.

Mezi exponáty se objeví dvě úplné novinky

Slavná hradní sbírka jednostopých vozidel se do sálů vrátí v novém pojetí - vyvýšená pódia, z nichž stroje shlížely na návštěvníky po dlouhá desetiletí, definitivně zmizela.

Hrad Kámen
a výstava motocyklů

  • Může to působit neobvykle: gotickobarokní hrad ze 13. století na mohutné žulové skále, a nablýskané chromy historických motocyklů. Příběh unikátního muzea na Pelhřimovsku má však hluboké historické kořeny.
  • Po roce 1948 byl Kámen vyvlastněn a začala pro něj doba temna. V 60. letech byl hrad ruinou bez původního vybavení. Když se plánovala jeho záchrana, vyvstala otázka, čím sály naplnit.
  • Volba zřídit na hradě expozici jednostopých vozidel směřovala do sousedního Pacova. Tam se v červenci 1904 zrodila myšlenka na založení Mezinárodní motocyklové federace (FIM). V letech 1905 a 1906 v těsné blízkosti hradu vedla trať Pacovského okruhu, prvního mezinárodního závodu na našem území.
  • Ve spolupráci s Národním technickým muzeem, Jawou a ČZ Strakonice se podařilo dát dohromady unikátní kolekci a 22. června 1974 se brány hradního muzea motocyklů poprvé otevřely veřejnosti.

Novinkou jsou také historické expozice se dvěma modely hradu v jeho gotické a barokní podobě. Nové jsou také moderní dětské koutky. Vnější plášť hradu doznal také změn: nově jsou vymalovány šambrány - rámy kolem oken. Okna dostala okenice podle dobových vzorů.

Rozsáhlá obnova vyšla na 90 milionů korun. Dalších 27 milionů korun Kraj Vysočina investoval do výstavby nového návštěvnického centra v objektu někdejšího pivovaru, k čemuž využil i evropské dotace.

„Nové prohlídkové okruhy propojí historii jedné z nejvýznamnějších hradních památek Vysočiny s jednou z největších sbírek historických motocyklů v Česku,“ řekl hejtman kraje Martin Kukla.

Kraji se během tříleté uzávěry hradu podařilo jeho sbírky rozšiřovat. Půjčky z Národního technického muzea doplnily dva nové nákupy. „Během rekonstrukce kraj schválil investiční příspěvek na nákup dvou mimořádně vzácných exponátů - legendárního motocyklu Jawa 250 typ 11 Pérák z roku 1947 a vzácného motokola Premiér Sachs 98 z roku 1939,“ doplnil Kukla. Chybět nebudou ani historické stroje Slavia od značky Laurin & Klement.

Do interiéru se vrátí prvky, které dávno zmizely

Kámen nabídne tři samostatné prohlídkové trasy. První provede návštěvníky stavebním vývojem a běžným životem na hradě. Poprvé se v plné kráse představí i vyčištěná a nasvícená středověká studna vytesaná přímo do žulové skály.

Druhý okruh se zaměří na historii motocyklů a slavný Pacovský okruh, kde nebudou chybět dobové přilby či závodní brýle. Třetí okruh zmapuje rekonstrukci a ukáže cenné dokumenty. Právě tam ozdobí prostor i motocykl JAWA 350, který v minulosti objel svět, a stroje Praga a Grizzly v autentickém nálezovém stavu.

Hrad získal novou fasádu v barevnosti doby baroka. Do interiérů se vrátily prvky, které z hradu zmizely před desítkami let. „Restaurováním prošlo několik historických kachlových kamen, která budou v zimních měsících pomáhat šetrně temperovat místnosti s vystavenými exponáty,“ popsal radní kraje Miloš Hrůza. Budova získala i nové odizolování a odvodnění, které zabrání pronikání dešťové vody do základů.

Hrad Kámen uvítal poslední turisty, kvůli rekonstrukci na tři roky zavřel

Turisté poprvé vstoupí do areálu přes budovu bývalého pivovaru. Zchátralý objekt, který v minulosti sloužil jen jako skladiště, se proměnil v moderní prosklené návštěvnické centrum s dřevěnými prvky.

Práce na památce tím nekončí. Kraj připravuje obnovu severní brány a domku zahradníků. Na příští rok hrad plánuje velký mezinárodní sraz takzvaných řemenáčů: nejstarších motocyklů z let 1900 až 1918 poháněných koženým řemenem. Ukázku těchto historických strojů návštěvníci uvidí už během letošní sezóny.

Na co se návštěvníci mohou těšit?

  • Po tříleté generální rekonstrukci se ikonická sbírka vrací v moderním a vzdušném pojetí. Návštěvníci už neuvidí stroje natlačené na dřevěných pódiích, ale volně v prostoru hradních sálů.
  • Mezi největší lákadla nové expozice patří nově získané klenoty - mimořádně vzácný motocykl Jawa 250 typ 11 Pérák (1947) a historické motokolo Premiér Sachs 98 (1939), které Kraj Vysočina zakoupil přímo pro obnovenou expozici.
  • Cestovatelská legenda - Jawa 350/360 vyřazená z autoškoly, na které dobrodruh Vojtěch Hlásný jako první Čech sám objel svět (za necelých 8 měsíců urazil 49 003 km).
  • Unikáty v nálezovém stavu - neupravované, autentické stroje značek Praga a Grizzly.
  • Pionýři motorismu - předválečné stroje Slavia od zakladatelů českého motorismu Laurin & Klement.
  • Závodní historie - expozice věnovaná Pacovskému okruhu doplněná o dobové přilby, závodní brýle i interaktivní hernu pro děti.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Lázně Jeseník postihla hromadná nákaza, přes sto případů zažívacích obtíží

Lázně Jeseník

Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice za uplynulé dny mezi klienty a návštěvníky Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli...

17. srpna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Takový prostor tady už auta nepotřebují. Cyklisté a MHD dostali vlastní pruh

V Brně na ulici Provazníkova mají více místa cyklisté a MHD na úkor aut....

S novinkou vyznačenou na silnici v Provazníkově ulici v brněnských Černých Polích se nyní sžívají Brňané. Místo dvou jízdních pruhů tam mají auta k dispozici jen jeden vlevo, do druhého vpravo...

17. srpna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Silným kuřákům vyšetří plíce. Včasný screening zvýší šanci na vyléčení rakoviny

ilustrační snímek

Během posledních dvaceti či více let vykouřili každý den minimálně jednu krabičku cigaret. Silní kuřáci ve věku 55 až 74 let, kteří se svého zlozvyku stále nedokázali zbavit, jsou nejvíce ohrožení...

17. srpna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Bezpečnější prostor i návrat k historii. Začala přestavba Tržního náměstí

Po šesti letech příprav zahájil Liberec přestavbu Tržního náměstí u plaveckého...

Po šesti letech příprav zahájil Liberec přestavbu Tržního náměstí u plaveckého bazénu. Nově bude bezbariérové a okolní ulice bezpečnější, nadto chce vedení města lokalitě vrátit její historickou...

17. srpna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Olomoucku se střetl vlak s dobytkem, dvě zvířata střet nepřežila

ilustrační snímek

Na Olomoucku se v neděli večer střetl osobní vlak jedoucí na trati mezi Olomoucí a Bruntálem s dobytkem. Dvě zvířata střet s vlakem nepřežila, nikdo z 45...

17. srpna 2026  14:01,  aktualizováno  14:01

Nebývalý extrém. Stromy i trávníky v Plzni trpí suchem, mnohé břízy zahynou

Lidé procházejí parkem na Homolce v Plzni. Dlouhotrvající sucho způsobilo, že v...

Některým stromům opadávají listy, břízy v parcích ve vedru usychají, trávníky jsou žluté nebo už hnědé. Záhony trvalek potřebují k přežití mnohem více vody, stejně jako stromy vysazené v posledním...

17. srpna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Českobudějovický dopravní podnik zavede od září novou půlhodinovou jízdenku

ilustrační snímek

Českobudějovický dopravní podnik zavede od září novou půlhodinovou jízdenku za 20 korun. Zatím je minimální tarif na hodinu. O zavedení kratšího časového...

17. srpna 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Zedník, pekař i automechanik. Déčko ukáže dětem, že řemeslo má budoucnost

Seriál AKCE TUTU zábavnou formou představí dětem tradiční řemesla.

Zedník, pekař, truhlář, švec nebo automechanik. Nový seriál České televize AKCE KUTU – Kdo umí, ten umí chce dětem ukázat, že řemeslo není přežitek, ale zajímavá práce s budoucností. Od 2. září si...

17. srpna 2026  15:30

Jedním z klidných a zajímavých míst je také Nebušická vyhlídka, která se nachází v Divoké Šárce. Je to místo, kam nechodí davy. Dá se tam hezky odpočívat. Je odsud krásný pohled do širokého okolí a...

vydáno 17. srpna 2026  15:17

Melantrichova ulice. Nachází se zde ubytovna. Využívají jí mladí turisté.

vydáno 17. srpna 2026  15:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nádrže na Moravě čelí velmi nízkým přítokům, někde dosahují jen pěti pct průměru

ilustrační snímek

Vodní nádrže ve správě Povodí Moravy mají letos podle vodohospodářů mimořádně nízké přítoky. Červencové hodnoty u sledovaných přehrad často dosahovaly pouhých...

17. srpna 2026  13:45,  aktualizováno  13:45

Další dopravní omezení v Praze. Na Radlické silničáři vymění vrstvu asfaltu

Radlická ulice v Praze

V ulici Radlická v Praze 5 bude od úterý zavedeno dopravní omezení. Silničáři tam začnou vyměňovat asfalt, automobily budou jezdit po tramvajových kolejích. Omezení podle informací z městského webu...

17. srpna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×