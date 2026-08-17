Motocyklový hrad Kámen po tříleté opravě otevírá. Ukáže historické skvosty

Hrad návštěvníkům otevře svou bránu 29. srpna v 10 hodin. „Bude otevřeno po celý den do 18 hodin s tím, že všechny trasy budou zdarma a návštěvníci uvidí vše, co hrad nabízí včetně kaple v podhradí,“ řekla kastelánka hradu Zlata Vobinušková.
Součástí prvního dne znovuotevření hradu - jak jinak na hradě zasvěceném dlouhodobě motocyklům - bude exhibice mototrialisty na hradním nádvoří.
Pracovnice hradu nyní leští chrom a lak motocyklů, dokončují se poslední aranže artefaktů v jednotlivých místnostech, pracuje se na dokončení nového návštěvnického centra s působivým interiérem z přírodního dřeva, uklízí se.
Stěhování motocyklů do expozic hradu, nevybavených žádným výtahem, bylo náročné. „Nejtěžšími kusy na hradě jsou například vzácný motocykl Čechie či vodicí motocykl pro cyklistické závody, který máme půjčený z Národního technického muzea. Ten je umístěný v promítárně, kde bude běžet smyčka o vývoji motocyklového fenoménu na území Československa,“ pověděla Vobinušková. Například zmíněný třímístný cestovní motocykl Čechie-Böhmerland váží asi 170 kilogramů.
Mezi exponáty se objeví dvě úplné novinky
Slavná hradní sbírka jednostopých vozidel se do sálů vrátí v novém pojetí - vyvýšená pódia, z nichž stroje shlížely na návštěvníky po dlouhá desetiletí, definitivně zmizela.
Hrad Kámen
Novinkou jsou také historické expozice se dvěma modely hradu v jeho gotické a barokní podobě. Nové jsou také moderní dětské koutky. Vnější plášť hradu doznal také změn: nově jsou vymalovány šambrány - rámy kolem oken. Okna dostala okenice podle dobových vzorů.
Rozsáhlá obnova vyšla na 90 milionů korun. Dalších 27 milionů korun Kraj Vysočina investoval do výstavby nového návštěvnického centra v objektu někdejšího pivovaru, k čemuž využil i evropské dotace.
„Nové prohlídkové okruhy propojí historii jedné z nejvýznamnějších hradních památek Vysočiny s jednou z největších sbírek historických motocyklů v Česku,“ řekl hejtman kraje Martin Kukla.
Kraji se během tříleté uzávěry hradu podařilo jeho sbírky rozšiřovat. Půjčky z Národního technického muzea doplnily dva nové nákupy. „Během rekonstrukce kraj schválil investiční příspěvek na nákup dvou mimořádně vzácných exponátů - legendárního motocyklu Jawa 250 typ 11 Pérák z roku 1947 a vzácného motokola Premiér Sachs 98 z roku 1939,“ doplnil Kukla. Chybět nebudou ani historické stroje Slavia od značky Laurin & Klement.
Do interiéru se vrátí prvky, které dávno zmizely
Kámen nabídne tři samostatné prohlídkové trasy. První provede návštěvníky stavebním vývojem a běžným životem na hradě. Poprvé se v plné kráse představí i vyčištěná a nasvícená středověká studna vytesaná přímo do žulové skály.
Druhý okruh se zaměří na historii motocyklů a slavný Pacovský okruh, kde nebudou chybět dobové přilby či závodní brýle. Třetí okruh zmapuje rekonstrukci a ukáže cenné dokumenty. Právě tam ozdobí prostor i motocykl JAWA 350, který v minulosti objel svět, a stroje Praga a Grizzly v autentickém nálezovém stavu.
Hrad získal novou fasádu v barevnosti doby baroka. Do interiérů se vrátily prvky, které z hradu zmizely před desítkami let. „Restaurováním prošlo několik historických kachlových kamen, která budou v zimních měsících pomáhat šetrně temperovat místnosti s vystavenými exponáty,“ popsal radní kraje Miloš Hrůza. Budova získala i nové odizolování a odvodnění, které zabrání pronikání dešťové vody do základů.
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Hrad Kámen uvítal poslední turisty, kvůli rekonstrukci na tři roky zavřel
Turisté poprvé vstoupí do areálu přes budovu bývalého pivovaru. Zchátralý objekt, který v minulosti sloužil jen jako skladiště, se proměnil v moderní prosklené návštěvnické centrum s dřevěnými prvky.
Práce na památce tím nekončí. Kraj připravuje obnovu severní brány a domku zahradníků. Na příští rok hrad plánuje velký mezinárodní sraz takzvaných řemenáčů: nejstarších motocyklů z let 1900 až 1918 poháněných koženým řemenem. Ukázku těchto historických strojů návštěvníci uvidí už během letošní sezóny.
Na co se návštěvníci mohou těšit?