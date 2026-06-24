Hrad Lipnice bude o víkendu hostit pátý ročník kovářského setkání

Hrad Lipnice nad Sázavou bude 27. a 28. června hostit pátý ročník celostátního setkání kovářů.Vznikat při něm budou výtvory na téma transformace. Pořadatelem je Akademie Světlá nad Sázavou, která tentýž den připomene 75 let existence Kamenosochařského střediska v Lipnici nad Sázavou. ČTK to za pořadatele řekl Milan Rázl.
"Oba dny bude probíhat kovářská soutěž na téma transformace, v níž budou jednotlivci i týmy během tří hodin vytvářet originální práce přímo před zraky návštěvníků. Před hradem bude možné sledovat také práci kameníků a kamenosochařů, tedy řemeslo i umělecké zpracování kamene v jeho různých podobách," uvedl Rázl.
K vidění budou ukázky dalších řemesel, podkování koní nebo výstava kovaných a kamenných prací kolem Trčkovského paláce. Děti si budou moci pod dohledem vyzkoušet kování a odnést si vlastní kovaný hřeb. Program s prohlídkami a výstavami v Kamenosochařském středisku začne v sobotu v 10:30.
Setkání kovářů škola připravovala několik let, kvůli pandemii covidu-19 se mohlo poprvé uskutečnit až v roce 2022. Obvykle má přes 30 účastníků, jejich práce hodnotí odborná porota. Diváků bývá asi 1000.
Účastnit se akcí školy, i když už jsou letní prázdniny, není podle Rázla pro žáky problém. Chtějí ukázat své dovednosti a soutěžit. Pravidelně se zapojují i do dalších sekání kovářů včetně Hefaistonu na hradě Helfštýn, který letos začne 28. srpna. Uskuteční se počtyřiačtyřicáté.