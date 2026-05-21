V hradu Sádek byla škola, teď mu majitel vrací lesk. Chce obnovit i vyhořelou věž

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:02aktualizováno  11:02
Sledovat Metro na Googlu
Hrad Sádek na Třebíčsku, později přestavěný na zámek, který desítky let fungoval jako základní škola, chce jeho majitel Karel Muzikář zpřístupnit veřejnosti. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou kavárny či vinárny by mohly začít příští rok v létě. Sádek bude fungovat i jako místo konání svatebních obřadů. Zatím se za jeho zdmi intenzivně pracuje.

Opravy památky jsou podle Muzikáře v hodně pokročilé fázi. Obnovené jsou fasády, vnitřní nádvoří i některé sály či sklepení a někdejší obranné valy. A v rukou restaurátorů jsou také obrazy z obnovené zámecké kaple. Znovu vysvěcená by měla být ještě letos.

„Během dvou tří měsíců stavebně dokončíme tu základní ideu. Speciálně říkám základní ideu, protože ta navazující idea je výstavba věže, která shořela v 17. století a kterou bychom chtěli obnovit. Bude to představovat poměrně komplikované jednání s památkáři, ale už jsme tu debatu začali,“ přiblížil práce na opravě hradu Muzikář.

Majitel hradu Sádek Karel Muzikář v hradní kapli. (15. května 2026)
Areál hradu Sádek, který v současné chvíli prochází rozsáhlou rekonstrukcí. (15. května 2026)
Nádvoří hradu Sádek, který v současné chvíli prochází rozsáhlou rekonstrukcí. (15. května 2026)
Kastelán hradu Sádek Milan Klinkovský v hradním sklepení. (15. května 2026)
Areál hradu Sádek, který v současné chvíli prochází rozsáhlou rekonstrukcí. (20. května 2026)
24 fotografií

Do stavu památky se podle něj sice propsala její školní funkce. Ale jen díky tomu, že byla využívaná, úplně nezchátrala. Stavební úpravy, které s sebou přeměna Sádku na školu přinesla, navíc nebyly nevratné. Nutné bylo strhnout některé zdi a ze země odstranit vrstvy nepůvodních podlah. Sešlapaná linolea a koberce skrývaly původní kamenné schody i dřevěné, cihelné či mramorové podlahy.

Obnovit se podařilo i dřív zazděné arkády v přízemí a v patře východního křídla vnitřního nádvoří. Sály dostaly ostění a dveře zhotovené jako repliky jediného dochovaného kusu nalezeného v zazděné místnosti ukryté za čtveřicí průchozích učeben v jižním křídle.

V přízemí je opravená původní černá kuchyně a instalovaná historická kamna, která sice z hradu nepocházejí, ale dekorem podle Muzikáře odpovídají nalezeným střepům. Bohatá na drobné nálezy byla zejména studna či kaverna na vnitřním nádvoří, kterou už se podařilo vyčistit. Její hloubka je 24 metrů.

Na své místo se vrátí i obraz požáru hradu

Z velké části původní zůstala zámecká kaple. „Zachovaný byl mobiliář, i když byl poničený. Byly tady i dva oltáře a šlechtická oratoř, která měla vytlučená okna. Byly také olámané štuky, takže v první etapě se udělalo stavební restaurování, potom restaurování mobiliáře a teď čekáme na instalaci obrazů, které jsou u restaurátorů,“ řekl Muzikář. Na své místo se vrátí i rozměrný obraz zachycující požár hradu a svatého Floriána, který se ho snaží hasit. Kapli zdobilo původně 23 obrazů, část z nich ukradli v roce 1993 zloději.

Sádek, v dřívějších pramenech nazývaný také Ungersberk, stál jistě již ve 13. století na vrcholu kopce, ze kterého je dnes nejblíž do osady Sádek, místní části Čáslavic. V držení ho měla řada šlechtických rodin včetně Pernštejnů a Valdštejnů. Posledními šlechtickými majiteli byli před konfiskací v roce 1945 Chorynští.

Hrad Sádek má nového pána. Za 13 milionů jej koupil prezidentův právník

Když zámek nuceně opustili, vznikl v něm druhý stupeň základní školy. Podle památkářů sloužil hrad jako škola od podzimu 1945 do června 2007, pak byl na prodej. V roce 2010 se stal jeho majitelem Karel Muzikář.

„Jsem člověk, který má rád staré věci, zejména obrazy, a s nadšením je zachraňuji. A koupě hradu skloubila dvě vášně - šanci zachránit úžasnou starou památku a mít možnost v ní vystavit krásné staré obrazy, aby se z nich mohli těšit všichni návštěvníci,“ dodal Muzikář.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Legendární Hydru vracejí nadšenci na koleje, kritikům vadí opomenuté detaily

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku...

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku vrací na železniční tratě v Libereckém kraji. Živoucí legendu řady 854 (původně M 296), která je schopná zvládnout i...

21. května 2026  10:52,  aktualizováno  11:26

Nouzové tlačítko a hbitá mysl. Cestující v metru zachránili ženu, spadla mezi vagony

Žena spadla mezi vagóny metra, lidé použili záchranné tlačítlo

Štěstí měla šedesátiletá žena ve stanici Smíchovské nádraží, která minulé úterý spadla na mezi vagony stojící soupravy metra. Hrozilo, že se vlak rozjede, ale díky duchaplnosti a ostatních...

21. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Tyran ze Siřemi je nebezpečný sadista, míní znalci. Obžalovaní prohlásili vinu

Karel Novák obžalovaný z věznění a znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku...

Karel Novák, jenž podle obžaloby téměř tři měsíce věznil a brutálně znásilňoval ženu v domě v Siřemi na Lounsku, u Krajského soudu v Ústí nad Labem prohlásil vinu. Stejně tak i dvě ženy a další muž,...

21. května 2026  6:02,  aktualizováno  11:14

V hradu Sádek byla škola, teď mu majitel vrací lesk. Chce obnovit i vyhořelou věž

Areál hradu Sádek, který v současné chvíli prochází rozsáhlou rekonstrukcí....

Hrad Sádek na Třebíčsku, později přestavěný na zámek, který desítky let fungoval jako základní škola, chce jeho majitel Karel Muzikář zpřístupnit veřejnosti. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou...

21. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šumperští strážníci mění systém hlídek, zaměří se na problémové lokality

ilustrační snímek

Především na problémové lokality a riziková místa se zaměří Městská policie v Šumperku. Její vedení se rozhodlo změnit systém hlídkové činnosti kvůli reakci na...

21. května 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Agresivní vetřelci z Afriky vyděsili Prahu. Na Hamerském rybníku zabíjeli kachňata

Husici nilskou je možné zahlédnout i v Česku.

Na Hamerském rybníku v pražských husice nilské se objevili nezvaní návštěvníci. Invazivní husice nilské, původem z Afriky, tam podle svědků agresivně napadaly místní vodní ptactvo a měly zabít i...

21. května 2026  10:54

Batole sedělo v okně, zatímco matka spala. Muži pod ním hbitě roztáhli deku

Dvouletý chlapec vylezl na parapet v druhém patře a díval se ven. Dva pohotoví...

Děsivý pohled se minulý týden naskytl lidem v Plzni na Slovanech. Odpoledne tam totiž na parapetu v druhém patře seděl malý chlapec, který mohl každou chvíli spadnout. Dva muži, kteří si nebezpečné...

21. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Uherské Hradiště zrekonstruuje tréninkové hřiště v městském sportovním areálu

ilustrační snímek

Uherské Hradiště zrekonstruuje tréninkové hřiště s umělým trávníkem v městském sportovním areálu v ulici Stonky. Práce za 5,57 milionu korun, které zahrnují...

21. května 2026  9:05,  aktualizováno  9:05

V Liberci bude za měsíc při duelu s JAR na mistrovství světa ve fotbale fan zóna

ilustrační snímek

Zápas české reprezentace s Jihoafrickou republikou (JAR) na mistrovství světa ve fotbale budou moci lidé v Liberci za měsíc společně sledovat na náměstí u...

21. května 2026  9:01,  aktualizováno  9:01

Společnosti IGEL a Zscaler představují bezpečnostní modely pro zdravotnictví určené pro decentralizované poskytování péče

21. května 2026  10:35

V Šumperku někdo krade dřevo z městských lesů, odhalila to interní kontrola

Těžba dřeva. Ilustrační foto.

Šumperk řeší krádež dřeva z městských lesů, jeho společnost Podniky města Šumperka (PMŠ) již kvůli tomu podaly trestní oznámení. Radnice o situaci informuje na svých stránkách, případ policie...

21. května 2026  10:32

Nejvyšší soud: Omezení paralelní činnosti rozhodců není nekalou soutěží

ilustrační snímek

Pokud rozhodčí soud omezí svým rozhodcům možnost působit paralelně v konkurenčních arbitrážních institucích, nelze to automaticky považovat za nekalou soutěž....

21. května 2026  8:37,  aktualizováno  8:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.