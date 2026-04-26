Hrad Ronovec je dosud z velké části zahalen tajemstvím. Pochází nejspíše z 13. století, jeho prvním doloženým majitelem byl Smil z Lichtenburka. Tento bohatý šlechtic stál i za rozvojem těžby stříbrné rudy v okolí dnešního Brodu. Ronovec mohl být tehdejším správním sídlem. O původním vzhledu hradu však žádné zprávy nejsou, lze ho jen odhadovat z dochovaných zdí.
Dlouhé roky stál stranou zájmu města. Však už od roku 1544 je uváděn jako pustý, takřka nikdo se o něj nestaral ani v posledních desetiletích. Na jeho skrytý potenciál až před dvěma roky upozornila parta přátel, kteří ke zřícenině vyráželi v dětství za dobrodružstvím. Sestavili spolek Osgord a začali se čistě dobrovolně jeho údržbě věnovat.
„K Ronovci jsme si už v mládí vytvořili až romantický vztah. Pak jsme se rozprchli na vysoké školy a do práce. Ale po letech jsme se zase dokázali dát – hlavně díky svatbám – dohromady. Právě po jedné ze svateb jsme se sem vydali a viděli, jak to tu vypadá. Začala v nás hlodat myšlenka, že může být v našich silách s tím místem něco udělat,“ popsal motivaci spolku jeho člen Jan Dlesk.
Vyjednali si podporu města, stali se správci tohoto zajímavého místa a začali podle svých možností zříceninu udržovat. Výrazněji ruku k obnově takřka zaniklé památky letos přidává i radnice.
Odkrýt zdivo, očistit korunu, doplnit kameny
„Je to nejen naše historické, ale také majetkové dědictví. Hrad Ronovec patří nerozlučně k historii Havlíčkova Brodu. Založil ho významný velmož Smil z Lichtenburka, který stál u rozmachu našeho města,“ přibližuje důvod pro participaci radnice brodský starosta Zbyněk Stejskal.
Město na práce na hradě letos poskytne jeden milion korun. „Bude uvolňován postupně podle průběhu prací. Jde o účelně vynaložené prostředky,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.
Zahájení záchrany areálu hradu ze strany města považuje za symbolický počin. „Kdy jindy bychom měli začít obnovu soukromého hradu Smila z Lichtenburka, který formálně založil středověké hornické město Brod,“ naráží na skutečnost, že si město v letošním roce připomíná výročí 770 let od první písemné zmínky o Brodě.
Cílem záchranných prací, na nichž se už dohodli památkáři s archeology, projektanty i zástupci radnice a spolku Osgord, je zakonzervovat podobu hradu v terénu. „V plánu není žádná velká dostavba. Cílovým stavem je odkrýt zdivo pod úroveň terénu, očistit korunu zdiva a částečně ji doplnit vypadanými kameny,“ popsala Jana Vránová z oddělení sekretariátu a komunikace městského úřadu.
„Díky rekonstrukci ubude v areálu hodně materiálu a hrad bude čitelnější. Sníží se také koruny zdiva, které budou očištěny od rozpadlého materiálu a částečně přizděny. Pokud by se podařilo rekonstrukci provést tak, že i z vnější strany budou patrné hradby, byla bych spokojená,“ prozradila projektantka Jana Strnadová.
Pořád je tam šance něco najít, tvrdí archeolog
V souvislosti s úpravami zříceniny a odkryvem materiálu se nabízí také navázání na archeologické bádání v lokalitě z minulého století. V 70. letech zde amatérský archeolog a nadšenec Josef Čapek z nedaleké Dolní Krupé uskutečnil řadu objevů. Všechny nálezy tenkrát také důkladně zdokumentoval. Na jedné z hradních zdí to dokonce připomíná pamětní deska.
„Jsme přesvědčení, že je zde pořád ještě možné najít předměty. Předpokládáme typické nálezy z období středověku, jako je keramika, která se na hradech hojně používala. Lze očekávat i železné předměty, jako jsou hřebíky, podkovy, nože a možná i vzácnější nálezy zbraní – jsme přece jen na šlechtickém sídle,“ domnívá se archeolog Galerie a muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Josef Krpálek.
24. září 2024
Na již uskutečněné archeologické výzkumy a práci Josefa Čapka chce navázat i Městské divadlo a kino Ostrov. To na květen připravilo v Reynkově galerii na Staré radnici výstavu artefaktů, které se vážou ke hradu nebo byly v areálu nalezeny. Vernisáž je v plánu na 8. května.
Spolek Osgord nadále počítá s dobrovolnými brigádami. Ty pořádá několikrát do roka. Spočívají obvykle v odstraňování náletových dřevin a keřů a v sanaci hromad kamení a hlíny. Brigádníci kameny čistí a rozdělují podle velikosti. Takto roztříděný materiál pak bude použit na dostavbu koruny zdiva.
„Další projekt pak učiní z Ronovce novinku v příměstském cestovním ruchu. Vznikne zde totiž úplně nová značená trasa vedoucí z Břevnice na hrad,“ doplnila Jana Vránová.
„Z Ronovce se v budoucnu může stát místo s unikátním geniem loci. Místem setkávání, kde ožije kultura i historie a kde bude možné pořádat zajímavé akce,“ uzavřel starosta Stejskal.