K poslednímu rozloučení na rozšířeném hřbitově poslouží i šestimetrový kříž

Tomáš Blažek
  16:42aktualizováno  16:42
Tunový bronzový kříž a kašnu s ornamenty minotaurovského labyrintu nainstalovali pracovníci umělecké slévárny Waller-Matějíček spolu s jeřábníky architekty na nově budovanou část pelhřimovského hřbitova. Nově vytvořené pietní místo budou moci pozůstalí využít i pro poslední rozloučení.

Kříž s kašnou a mezi nimi potůček vykládaný umělými kameny, který bude ohniskem smutečního prostoru uzavřeného betonovými boxy kolumbárií na urny.

„Stěžejním motivem je kašna s průhledem stropem do nebe, z níž pramení voda, která teče kamenným korytem, symbolizujícím cestu člověka na zemi životem a která končí u kříže. Ty dílčí výtvarné motivy si tam už každý musí najít a vysvětlit sám,“ řekl architekt Michal Říčný, který je autorem architektonického řešení spolu s kolegou Petrem Todorovem.

Na hřbitově v Pelhřimově přibyla při jeho rozšiřování kromě kolumbárií i bronzová kašna a šest metrů vysoký kovový kříž. Propojuje je řeka vytvořená z kamenů symbolizující tok života. Nově vytvořené pietní místo budou moci pozůstalí využít i pro poslední rozloučení. (29. dubna 2026)
Kříž s kašnou převezli na hřbitov ve středu z Brna. Kolem poledne ho na místo usadil jeřáb. Montéři jej pak upevnili na patku a přimontovali na něj ozdobné kovové doplňky.

„Koncept vznikal postupně, když jsme se celku snažili dát vyšší smysl související s obřadním prostorem v prostoru za křížem. Chtěli jsme, aby nešlo jen o formální seskupení kolumbárií, ale mělo to centrální vyšší smysl v souvislosti s obřadním místem dole za křížem,“ dodal Říčný.

Rozšíření poskytne rezervu na osmdesát let

Městský hřbitov ve východní části Pelhřimova u ulice Křemešnická má nyní kolumbárium s více než osmi stovkami schránek. Jejich kapacita už byla naplněna. Ve třech etapách postupně vznikne nových asi 950 schránek, což umožní uložení až 3 540 nádob.

„Při dlouhodobém průměru ukládání asi 28 uren ročně poskytne toto množství rezervu zhruba na osmdesát let,“ uvedla mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

První etapa prací vyjde na zhruba 41 milionů korun a skončí letos na jaře. Zahrnula také bourání starého oplocení či úpravy zeleně. Počítá se i s budováním nových cest a jejich doplněním mobiliářem.

Plánovány jsou i nové přírodní cesty od autobusové zastávky k parkovišti, přemístění kříže z křižovatky na nové pietní místo v háječku u hřbitova a další úpravy vegetace, cest a veřejného osvětlení.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

