Kříž s kašnou a mezi nimi potůček vykládaný umělými kameny, který bude ohniskem smutečního prostoru uzavřeného betonovými boxy kolumbárií na urny.
„Stěžejním motivem je kašna s průhledem stropem do nebe, z níž pramení voda, která teče kamenným korytem, symbolizujícím cestu člověka na zemi životem a která končí u kříže. Ty dílčí výtvarné motivy si tam už každý musí najít a vysvětlit sám,“ řekl architekt Michal Říčný, který je autorem architektonického řešení spolu s kolegou Petrem Todorovem.
Kříž s kašnou převezli na hřbitov ve středu z Brna. Kolem poledne ho na místo usadil jeřáb. Montéři jej pak upevnili na patku a přimontovali na něj ozdobné kovové doplňky.
„Koncept vznikal postupně, když jsme se celku snažili dát vyšší smysl související s obřadním prostorem v prostoru za křížem. Chtěli jsme, aby nešlo jen o formální seskupení kolumbárií, ale mělo to centrální vyšší smysl v souvislosti s obřadním místem dole za křížem,“ dodal Říčný.
Rozšíření poskytne rezervu na osmdesát let
Městský hřbitov ve východní části Pelhřimova u ulice Křemešnická má nyní kolumbárium s více než osmi stovkami schránek. Jejich kapacita už byla naplněna. Ve třech etapách postupně vznikne nových asi 950 schránek, což umožní uložení až 3 540 nádob.
„Při dlouhodobém průměru ukládání asi 28 uren ročně poskytne toto množství rezervu zhruba na osmdesát let,“ uvedla mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.
Na hřbitově v Pelhřimově dochází místa pro urny, město postaví kolumbárium
První etapa prací vyjde na zhruba 41 milionů korun a skončí letos na jaře. Zahrnula také bourání starého oplocení či úpravy zeleně. Počítá se i s budováním nových cest a jejich doplněním mobiliářem.
Plánovány jsou i nové přírodní cesty od autobusové zastávky k parkovišti, přemístění kříže z křižovatky na nové pietní místo v háječku u hřbitova a další úpravy vegetace, cest a veřejného osvětlení.