Přibyslav si srovná křivé fotbalové hřiště, přibude k němu oboustranná tribuna

Přibyslav před pár týdny získala dvacetimilionovou dotaci od Kraje Vysočina. „Na účtech tak už nyní máme potřebnou sumu peněz,“ prohlásil starosta čtyřtisícového města Martin Kamarád (ODS). V podzimní výzvě zkusí vedení radnice uspět se žádostí o dotaci i u Národní sportovní agentury.

To už ale práce budou v plném proudu. Výběrové řízení na zhotovitele chce město vyhlásit během pár dní. S vítězem pak bude mít čas doladit organizaci a harmonogram prací.

„Chtěli bychom začít stavět ihned po skončení aktuální fotbalové sezony,“ oznámil Kamarád s tím, že by k předání staveniště mohlo dojít ve druhé polovině června.

Za projektantem odhadované náklady kolem 90 milionů korun chce vedení města nechat obnovit kompletně celý venkovní areál u sokolovny. Úpravy se budou týkat kurtů na tenis, volejbal, nohejbal i fotbalového hřiště.

Šatny a zázemí se vměstnají do nové tribuny

„To je v Přibyslavi unikátní. Jeden rohový praporek je o 90 centimetrů výš než na druhém konci hřiště. Tady se zkrátka rovina nehraje. I to bychom chtěli napravit,“ pousmál se nad letitou zvláštností starosta.

Stěžejním bodem však bude vybudování tribuny mezi fotbalovým hřištěm a volejbalovými kurty. Ta bude oboustranná, diváci z ní uvidí na obě hřiště. Dovnitř se do jednoho z pater vměstnají kabiny a šatny pro fotbalisty, do druhého zázemí pro všechny ostatní venkovní sporty.

Nová podoba areálu bude vycházet z projektu, který začalo připravovat už vedení Sokola. „Byl připraven ke stavebnímu povolení. Jako město jsme ho dotáhli k realizaci, což samo o sobě vyšlo zhruba na 800 tisíc korun,“ prozradil Martin Kamarád.

Na dokončení příprav se po výzvě místostarosty Michaela Omese (KDU-ČSL) podílely i samotné sportovní kluby a oddíly. „Měly několik podnětů, které jsme do projektu zapracovali,“ poznamenal.

Fotbalisté hledají své dočasné působiště

Stavební práce by měly trvat až do jara 2027. Vzhledem k jejich rozsahu to bude znamenat, že po celou tuto dobu nebude možné venkovní sportoviště využívat. To se největší měrou dotkne fotbalového klubu SK Přibyslav. Muži a dorostenci hrají šestou nejvyšší soutěž, žáci a přípravky pak okresní přebory. Na hřišti i trénují.

„Dorostenci už mají dočasný azyl domluvený na našem druhém hřišti v Keřkově. Muži své působiště stále hledají,“ zmínil starosta Kamarád. Na nové a konečně rovné hřiště by mohli přibyslavští fotbalisté poprvé vyběhnout v jarní části sezony 2026/2027.

Vedení města věří, že rok a půl dlouhá odmlka nezpůsobí úbytek zájmu o fotbal. Přestože se ve městě hraje až šestá nejvyšší česká soutěž, na zápasy si pravidelně nachází cestu dvě stovky diváků. „Je to tady tradice. Navíc ženy a děti mají vždy vstup zdarma,“ líčí starosta s tím, že by tento zvyk měl i do budoucna zůstat zachován.

Na řadu přijde temná kobka, tedy sokolovna

Dvouletou obnovou venkovní části ale modernizace sportovního areálu neskončí. Následovat má kompletní rekonstrukce sokolovny. „Jakmile zahájíme stavební práce na venkovní části, okamžitě začneme s přípravou další části,“ slibuje Martin Kamarád.

Sokolovna je za desítky let značně zanedbaná a v mnoha ohledech pro sportovce už nevyhovující. Je tmavá a částečně zašlá. Sami sportovci ji označují za temnou kobku, kam soupeři neradi jezdí. To vše by se mělo napravit. „Ve městě máme i sportovní halu. Ze sokolovny bychom chtěli udělat centrum menších sportů, jako je třeba stolní tenis nebo kulturistika, sloužila by i pro sokolské cvičení,“ řekl Kamarád.

V tuto chvíli však není jasno, jakou formu opravy Přibyslav zvolí. Stále častěji se hovoří o demolici více než sto let staré budovy a stavbě haly nové. Čím dál víc signálů ukazuje, že objekt složený z mnoha přístaveb by nebylo snadné opravit. Demolice a novostavba by měly vyjít i cenově výhodněji . I tak se počítá s až 120 miliony korun.

Přibyslav celý sportovní areál získala v loňském roce od sokolské obce bezplatně. Sokolové se o sportoviště nedokázali postarat, větší obnovy byly nad jejich finanční možnosti. O převedení areálu radnice usilovala roky, jednání však byla nečekaně zdlouhavá a komplikovaná. Vedení Sokola zprvu bezúplatný převod odmítalo.