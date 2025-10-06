Pod tribunou u hřiště čekalo překvapení. Co se sokolovnou, Přibyslav ještě neví

Martin Vokáč
  8:42aktualizováno  8:42
Velké překvapení čekalo na stavebníky přestavující v Přibyslavi sportovní areál ještě donedávna patřící tělocvičné jednotě Sokol. V zemi pod tribunou narazili na kanalizaci, která nebyla v žádných plánech. Rekonstrukci areálu to zkomplikuje. Radnice přitom už přemýšlí, jak naloží se samotnou sokolovnou.

Kompletní rekonstrukce sportovního areálu je jednou z největších stavebních akcí v Přibyslavi posledních let. Sportoviště, jež léta patřila Sokolu, byla ve velice zanedbaném stavu. Jejich modernizace začala krátce poté, co je tělocvičná jednota loni převedla městu.

V první etapě, která se týká pouze venkovního areálu, bude srovnáno zvlněné a nakloněné fotbalové hřiště, upraveny budou i antukové kurty na míčové sporty. Mezi sportovišti vyroste zcela nová oboustranná tribuna se zázemím. Areál bude i nově kompletně oplocen.

Stavebníci přestavující v Přibyslavi sportovní areál narazili v zemi pod tribunou na kanalizaci, která nebyla v žádných plánech. Rekonstrukci areálu to rozhodně zkomplikuje.
Budova sokolovny v Přibyslavi podle místních připomíná spíše temnou kobku, než sportoviště. Nutně potřebuje rekonstrukci. Když se o ni chtělo postarat město, Česká sokolská obec převod majetku odmítla.
Starosta Martin Kamarád ukazuje podobu nové oboustranné tribuny mezi fotbalovým hřištěm a kurty. Z této strany bude možné sledovat fotbal.
22 fotografií

Právě při zarovnávání tribuny, kterou tvořil násep mezi fotbalovou a volejbalovou částí areálu, a hloubení výkopu pro základy tribuny nové, objevili stavebníci překvapení. „Narazili na funkční kanalizaci, která ovšem není zanesená v žádných dokumentech. Nevědělo se o ní,“ prozradil přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).

Město teď řeší, jak se s nastalou situací vypořádat. Stavebníci totiž zjistili, že se jedná o kanalizaci, která odvádí splašky ze sokolovny i kulturního domu. Jen tak ji zrušit a zabetonovat tudíž nemohou. Zároveň je nutné nějakým způsobem zajistit její funkčnost i v době, kdy běží rekonstrukce sportovního areálu. „Určitě nás budou čekat nějaké vícepráce,“ je si vědom starosta.

Pod hřištěm bývala plochá dráha i skládka

Ten naopak čekal, co se objeví pod samotným fotbalovým hřištěm. To bylo na Vysočině unikátem, po desítky let bylo k jedné straně nakloněné. Podle pamětníků vzniklo v 80. letech minulého století a na jeho části se původně jezdila plochá dráha, část dříve sloužila i jako skládka.

Fotbalisté se v minulosti snažili srovnat náklon mnohokrát. Nikdy se to ale nepovedlo. „Preventivně jsme tu na jaře měli fůru hlíny, na podzim další fůru. Z té jsme brali a po zápasech se snažili lajnu narovnat,“ vylíčí pamětník Zdeněk Krčál, který s fotbalem v Přibyslavi začínal už v polovině minulého století. „Neustále se naváželo, ale pořád toho bylo málo, jedna strana neustále klesala,“ přikývl současný předseda fotbalového klubu Ivoš Mach.

V Přibyslavi se rovina nehraje. A domácím se na nakloněném hřišti daří

V tuto chvíli je zhruba polovina hřiště pryč. A nic mimořádného se pod trávníkem dosud neobjevilo. Během obnovy zhotovitel fotbalové hřiště srovná a také o něco navýší.

Stěžejní je však v této etapě tribuna. Ta spolyká největší podíl z necelých 60 milionů korun, na které nynější fáze modernizace sportoviště přijde. Tribuna bude betonová, oboustranná, vidět z ní bude jak na fotbal, tak na sousední volejbal či nohejbal. Uvnitř získají sportovci nové zázemí včetně kabin a šaten, v části tribuny má vzniknout i kantýna.

Co se sokolovnou? Rozhodnou studie

Vedení města zároveň začíná intenzivně řešit, co se sousední sokolovnou. Její obnovu by rádo uskutečnilo v návaznosti na dokončení první etapy, tedy v roce 2027 a dále. Ve hře je i kompletní demolice budovy a stavba nové. Rozhodnou studie, které město nechá zpracovat.

„Od sportovních oddílů jsme si vyžádali vypracování dvou podob na budoucí využití sokolovny. Jednu v minimalistické variantě, druhou v pro ně té nejideálnější. Následně necháme zpracovat studie, které budou podkladem pro finální rozhodování,“ popsal Martin Kamarád.

Přibyslav může konečně srovnat nakloněné hřiště, cena radnici potěšila

Sám se osobně kloní k demolici budovy a stavbě sokolovny nové. A nemusí to nutně být na půdorysu současné budovy. „Dům je morálně zastaralý. Spousta věcí v něm vyžaduje generální změny a přestavby. Některé technologie, například vytápění, už dnes patří do muzea,“ vysvětluje.

Oproti němu místostarosta Michael Omes (KDU-ČSL) naznačuje, že by nebylo na škodu pokusit se sto let starou budovu zachránit. „Je to jediná funkcionalistická budova v Přibyslavi,“ zdůrazňuje. Po dobu existence ji však doplnilo několik přístaveb a přístavků. I památkáři už v minulosti naznali, že sokolovna žádnou velkou historickou hodnotu nemá.

U cesty má vzniknout prostor pro parkování

Společně s rekonstrukcí či stavbou nové sokolovny chce vedení města vyřešit i parkování. To u sportoviště není dostatečné, komplikací je též sousedství kulturního domu. „Když se sejdou sportovní události či utkání s akcí v kulturním domě, opravdu tu není kde zaparkovat,“ potvrzuje ředitelka Kulturních zařízení města Přibyslav Zdeňka Valnerová.

Upravený prostor k parkování až pro několik desítek aut by podle starosty mohl v budoucnu vzniknout podél příjezdové cesty k fotbalovému hřišti a sokolovně. Ta by měla být rozšířena a prodloužena až na konec fotbalového areálu. Více místa by podél ní vzniklo i případným posunutím sokolovny, pokud by nakonec došlo k jejímu bourání a stavbě nové o pár metrů dál.

26. května 2025

Sídliště Solidarita

