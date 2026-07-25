Hrotovice mají místo zchátralé sokolovny společenský dům za 140 milionů korun

Autor: ČTK
  16:53aktualizováno  16:53
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| foto: ČTK

Na místě zbourané staré sokolovny postavilo město Hrotovice společenský dům. V sále pro 330 lidí se mohou konat i divadelní a filmová představení, v domě mohou být i výstavy. Přesídlila tam městská knihovna, zázemí získali sportovci, kteří využívají sousední hřiště. Na stavbu za víc než 140 milionů korun dostalo město dotaci 70 milionů korun. Další dotaci využilo na úpravy okolí. Uvedla to starostka Hana Škodová (SNK) při dnešním otevření společenského domu.

V úvodu slavnosti byla před vchodem odhalená téměř třímetrová kovová plastika s rozevlátými křídly, již vytvořil umělecký kovář Pavel Tasovský. Uvedl, že hlavní inspirací byla antická bohyně vítězství Niké. "Představuje vítězství nad chaosem, strachem i smrtí," řekl.

Dnešnímu dni podle starostky předcházelo devítileté úsilí. Sokolovnu s přilehlým pozemkem převzalo město od TJ Sokol v roce 2017. Podle odborných posudků byla v takovém stavu, že se ji nevyplatilo opravovat. Nebyla to klasická sokolská stavba jako v jiných městech. "Jednalo se o dřevěný německý vojenský hangár, který byl do Hrotovic převezen po válce v roce 1950," řekla Škodová.

Město nejdřív dostalo dotaci na víceúčelové sportoviště, které slouží škole a veřejnosti od září 2021. Na novou budovu se mu povedlo sehnat peníze od ministerstva průmyslu a obchodu koncem roku 2023 pod podmínkou, že stavbu dokončí v roce 2025. Na úpravy rozlehlého prostranství společenského domu pak čerpalo z dotačních programů dalších 31 milionů korun. Je tam místo na setkávání i malý amfiteátr. Svůj podíl na těchto stavbách hradí samospráva pomocí úvěru.

Společenský dům by měl být soběstačný, co se týče energie. "Máme fotovoltaiku na střeše, zelenou střechu," uvedl místostarosta Bohuslav Seitl (nestraník). Doplnil, že v sále už jsou naplánovaná divadla i koncerty. Při dnešním úvodním programu byla obsazená všechna místa.

Městská knihovna byla předtím v Hrotovicích v budově základní umělecké školy. Uvolněné místo škola využije na taneční sál, uvedla starostka.

Společenský dům by měl sloužit nejen místním, ale i lidem z okolí. V regionu jich přibude, až za několik let začne stavba dvou nových bloků u dukovanské elektrárny, která je vzdálená zhruba sedm kilometrů. Hrotovice mají přibližně 1800 obyvatel.

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