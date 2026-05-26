Úvodní koncert nazvaný S flétnou napříč Evropou odstartuje ve 20 hodin. „Vystoupí na něm oceňovaná flétnistka Michaela Koudelková se svými spoluhráči a představí program z debutového alba barokních sonát. Posluchače čeká hudba Georga Friedricha Händela a Arcangela Corelliho v neobvyklém a barevném provedení na několik typů zobcových fléten,“ informovala Hana Konderlová z pořádajícího spolku Komorní hudba dnes.
Spolu s Koudelkovou vystoupí Monika Knoblochová na cembalo, Libor Mašek na barokní violoncello a Jan Krejča na teorbu a barokní kytaru.
Spojení folkloru a jazzu pak nabídne 1. července slovenské uskupení Stromoradie vedené Stano Palúchem. Jeho hudba vychází ze slovenského folkloru, ale nechá v ní prolínat i jazz, balkánské rytmy a improvizaci.
Při závěrečním koncertu, který bude 3. července, vystoupí spolu s Janáčkovým kvartetem také houslista a violista Jiří Pospíchal. Na programu koncertu budou skladby Franze Schuberta i Wolfganga Amadea Mozarta.
Pět dní, tři večery, tři koncerty. V Novém Městě začíná festival Slunohraní
„Druhá část večera bude patřit tradičnímu festivalovému Letnímu orchestru, který každoročně vzniká z účastníků workshopů pod vedením houslisty a dirigenta Richarda Kružíka,“ dodala Hana Konderlová.
Všechny festivalové koncerty Slunohraní se uskuteční na nádvoří Horácké galerie. Pětidenní hudební dílny určené pro hráče na smyčcové nástroje každoročně absolvuje asi 30 lidí z Česka i zahraničí.
„O kvartetní workshopy je každoročně velký zájem. Mnoho lidí po ukončení základní umělecké školy dál hraje v orchestrech nebo různých souborech, ale hledají novou energii, nové podněty a možnost posunout se dál. A právě to jim Slunohraní nabízí - několik dní intenzivní práce pod vedením špičkových muzikantů,“ řekla zakladatelka festivalu Lucie Čapská.