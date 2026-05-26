Blíží se čtrnácté Slunohraní. Nabídne i hudební kurzy členů Janáčkova kvarteta

Autor: ned
  17:12aktualizováno  17:12
Sledovat Metro na Googlu
Na festivalu Slunohraní v Novém Městě na Moravě na Žďársku letos zazní jazz i folklorní a barokní hudba. První koncert tradiční akce je naplánovaný na 30. června. Festival, který propojuje profesionální a amatérské hudebníky, se uskuteční počtrnácté. Jeho součástí jsou hudební kurzy vedené členy Janáčkova kvarteta.
Fotogalerie4

O úvodní koncert Slunohraní se postará oceňovaná flétnistka Michaela Koudelková. Se svými spoluhráči představí zejména barokní sonáty. | foto: Archiv Michaely Koudelkové

Úvodní koncert nazvaný S flétnou napříč Evropou odstartuje ve 20 hodin. „Vystoupí na něm oceňovaná flétnistka Michaela Koudelková se svými spoluhráči a představí program z debutového alba barokních sonát. Posluchače čeká hudba Georga Friedricha Händela a Arcangela Corelliho v neobvyklém a barevném provedení na několik typů zobcových fléten,“ informovala Hana Konderlová z pořádajícího spolku Komorní hudba dnes.

Spolu s Koudelkovou vystoupí Monika Knoblochová na cembalo, Libor Mašek na barokní violoncello a Jan Krejča na teorbu a barokní kytaru.

O úvodní koncert Slunohraní se postará oceňovaná flétnistka Michaela Koudelková. Se svými spoluhráči představí zejména barokní sonáty.
Spojení folkloru a jazzu nabídne slovenské uskupení Stromoradie vedené Stano Palúchem.
Letní orchestr každoročně vzniká z účastníků workshopů pod vedením houslisty a dirigenta Richarda Kružíka.
Mezi lektory letošního Slunohraní v Novém Městě na Moravě budou patřit členové světoznámého Janáčkova kvarteta.
4 fotografie

Spojení folkloru a jazzu pak nabídne 1. července slovenské uskupení Stromoradie vedené Stano Palúchem. Jeho hudba vychází ze slovenského folkloru, ale nechá v ní prolínat i jazz, balkánské rytmy a improvizaci.

Při závěrečním koncertu, který bude 3. července, vystoupí spolu s Janáčkovým kvartetem také houslista a violista Jiří Pospíchal. Na programu koncertu budou skladby Franze Schuberta i Wolfganga Amadea Mozarta.

Pět dní, tři večery, tři koncerty. V Novém Městě začíná festival Slunohraní

„Druhá část večera bude patřit tradičnímu festivalovému Letnímu orchestru, který každoročně vzniká z účastníků workshopů pod vedením houslisty a dirigenta Richarda Kružíka,“ dodala Hana Konderlová.

Všechny festivalové koncerty Slunohraní se uskuteční na nádvoří Horácké galerie. Pětidenní hudební dílny určené pro hráče na smyčcové nástroje každoročně absolvuje asi 30 lidí z Česka i zahraničí.

„O kvartetní workshopy je každoročně velký zájem. Mnoho lidí po ukončení základní umělecké školy dál hraje v orchestrech nebo různých souborech, ale hledají novou energii, nové podněty a možnost posunout se dál. A právě to jim Slunohraní nabízí - několik dní intenzivní práce pod vedením špičkových muzikantů,“ řekla zakladatelka festivalu Lucie Čapská.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Na Vysočině dnes teploty překonaly rekordy ve stanicích Sedlec a Vatín

ilustrační snímek

Na Vysočině teploty překonaly rekordy platné pro dnešek na stanicích Sedlec na Třebíčsku a Vatín na Žďársku, v obou případech to bylo jen o desetiny stupně...

26. května 2026  17:43,  aktualizováno  17:43

Podvodníci zneužívají jména policistů z Jablonce, varuje policie

ilustrační snímek

Podvodníci aktuálně zneužívají jména policistů z Jablonce nad Nisou, varuje policie na svém webu. Za pondělí pracovníci jabloneckého územního odboru přijali...

26. května 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat zápasy?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

26. května 2026  19:15

Čtvrtfinále MS v hokeji 2026: Jaké jsou možné scénáře pro Česko i ostatní týmy?

Trofej vítězů na MS v hokeji.

Základní skupiny mistrovství světa v hokeji 2026 vrcholí a stále není jasno o kompletním složení čtvrtfinálových dvojic. Ve hře zůstává boj o konečné pořadí, výhodnější nasazení i setrvání v dějišti...

26. května 2026  19:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ZOO Praha

ZOO Praha

Milé děti, "Dobrý den" jsem mládě klokana, líbím se Vám?

vydáno 26. května 2026  19:08

Správa jeskyní ČR ocenila šest osobností v oborech karsologie a speleologie

ilustrační snímek

Správa jeskyní ČR dnes v jeskyni Kůlna u Sloupsko-šošůvských jeskyní ocenila šest osobností karsologie, tedy oboru zabývajícím se výzkumem krasu a krasových...

26. května 2026  17:28,  aktualizováno  17:28

Správa jeskyní ČR ocenila šest osobností v oborech karsologie a speleologie

ilustrační snímek

Správa jeskyní ČR dnes v jeskyni Kůlna u Sloupsko-šošůvských jeskyní ocenila šest osobností karsologie, tedy oboru zabývajícím se výzkumem krasu a krasových...

26. května 2026  17:28,  aktualizováno  17:28

V Č. Budějovicích a ve Strakonicích dnes naměřili 30,6 stupně Celsia

ilustrační snímek

V Českých Budějovicích a ve Strakonicích dnes naměřili 30,6 stupně Celsia. Na obou místech tak padly teplotní rekordy. Maxima pro dnešní dny pak překonaly i...

26. května 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Vzácná žirafa Rothschildova odcestovala z Olomouce do francouzské zoo

ilustrační snímek

Do francouzské zoologické zahrady Saint-Martin-la-Plaine odcestoval ze zoo v Olomouci rok a půl starý samec kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy. Do Francie...

26. května 2026  17:17,  aktualizováno  17:17

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

26. května 2026  18:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Novém Jičíně bude Kouzelný den v Hückelových vilách na téma Zahradní slavnost

ilustrační snímek

Areál památkově chráněných Hückelových vil v Novém Jičíně se v sobotu vrátí do časů první republiky. Letošním ústředním tématem akce Kouzelný den v Hückelových...

26. května 2026  17:05,  aktualizováno  17:05

Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

ilustrační snímek

Ostravští policisté začali prověřovat okolnosti úmrtí neočkovaného předškoláka z Ostravy, který minulý týden zemřel po onemocnění záškrtem. Upozornil na to...

26. května 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.