Představil se Karel. První humanoidní robot na Vysočině ukázal, jak umí chodit

Tomáš Blažek
  16:12aktualizováno  16:12
Zatím působí zmateně, neohrabaně, zranitelně. Umí chodit, dokonce i do boku, zastavit se a přitom nespadnout, začíná pohybovat rukama. První humanoidní robot, kterého mohla vidět Vysočina, se procházel v pátek v areálu žďárské firmy DEL.
Humanoidní robot Karel byl hlavní hvězdou pátečního dne otevřených dveří ve žďárské společnosti DEL. (1. května 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Jmenuje se Karel a působí jako poněkud přerostlé dítě, které se všechno učí. Přesto je ukázkou nejpokročilejší technologie současnosti. Narodil se v Číně.

Humanoidní robot Karel byl hlavní hvězdou pátečního dne otevřených dveří ve žďárské společnosti DEL. Robot byl zapůjčen ve spolupráci s firmami S-TECH Venture a Czech IT Academy, které se zaměřují na rozvoj technologických inovací.

„Chceme přiblížit současné technologie, které mají zásadní vliv na fungování každodenního života,“ řekl Petr Musil, obchodně-technický ředitel společnosti DEL. Operátoři předvedli pohyb robota, pro něhož nyní vytváří originální software. Předváděný robot je komerční výrobek čínské firmy Unitree, který lze volně zakoupit v cenách od půl do půldruhého milionu korun.

„My jsme jej odstřihli od internetu, aby nemohl odesílat data do Číny, a vytváříme mu od základu nový software pro reálné využití. Je to dlouhá cesta, ale myslím, že postupujeme ve stejné rychlosti jako zbytek světa,“ řekl David Egyházy, místopředseda spolku Czech IT Academy.

Robot Karel je ukázkou nejnovější technologie, jež dokáže napodobit lidské pohyby. „Problém je v systému, který ho pohání. Robot je dodáván výrobcem se systémem, díky kterému umí zamávat, podat ruku, běhat, ale nejde na něj stavět žádné využití pro nasazení třeba do výroby nebo nebezpečného prostředí,“ řekl Egyházy.

Jeho tým softwarových vývojářů se potýká s tím, že robot je čínské výroby. „Interpretujeme si plán firmy Unitree, že vytvořili super hardware a celkem levné roboty rozprodali do světa. Nyní čekají, až jim někdo vyvine software. Proto jsme robota odstřihli od internetu, takže on nyní žádná data neodesílá, ale současně se nemůžeme spolehnout na software, který už tam byl. Stavíme mu od základu nový software, který bude využitelný. Robot nyní stojí, dokáže udržet rovnováhu. Teď ho budeme učit, aby dokázal rukou něco uchopit, ohnout drát, konat nějaké úkony ať už samostatně, nebo pod řízením operační stanice,“ vysvětlil Egyházy.

Cílem je, aby robot mohl například nahradit práci člověka v nebezpečném prostředí – výrobní hale, nebo třeba v případě policisty, jenž řídí dopravu na křižovatce. „Chceme ukázat, jak tento robot funguje, vysvětlit úskalí, rychlost vývoje. Je to osvěta i ukázka úžasné technologie, která však potřebuje další úpravy,“ řekl Egyházy.

Vývojáři s robotem Unitree pracují pět měsíců. „Není to zase tak dlouho a už máme za sebou určitý výrazný pokrok,“ pověděl programátor.

Společnost DEL, která roboty do Žďáru přivezla, se zabývá automatizací výroby, robotizací a elektrotechnikou. Vznikla v roce 1995 a nyní zaměstnává více než 300 lidí. „Robotizace je cesta, kterou se průmysl vydává, je to něco, co bychom neměli ignorovat. Je to nevyhnutelný proces a jsou specifické profese, kde se tato aplikace bude hodit. Věřím, že za tři roky se budeme moci běžněji setkávat s roboty tohoto typu i na Vysočině. Budou mít mnoho omezení, ale vývoj jde tak překotně dopředu, že je možné, že už třeba za rok bude robot reálně k nasazení,“ míní Petr Musil ze společnosti DEL.

Základním prvkem je podle něj bezpečnost. „Ve chvíli, kdy robotovi dáte do rukou brusku nebo vrtačku, může ten humanoid ohrozit bezpečnost – a tam bude ještě třeba mnoho práce,“ míní Musil.

Firma DEL dodává aplikace z osmdesáti procent pro Evropu a zbytek do severní Ameriky. Snaží se prosadit i v jihovýchodní Asii. Její roční obrat nyní tvoří asi 800 milionů korun.

