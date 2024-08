Pivovar postavil na kruhový objezd model rozhledny, výhradám radnice navzdory

Pár minut a bylo to. Technici na jeřáb uvázali již hotovou maketu rozhledny. Rameno ji zvedlo, otočilo se s ní a usadilo ji na betonový podstavec uprostřed kruhového objezdu. Stačilo pak jen utáhnout šrouby a na vršek připevnit jediný kovový díl, který se na místo vezl samostatně.

Řidiči, kteří od středečního odpoledne projíždějí po hlavním průtahu Humpolcem, si nemohou nového monumentu nevšimnout. Maketa komína pivovaru Bernard i s rozhlednou stojí na nejvíce frekventovaném místě města, na jeho jižním okraji na silnici 34.

Právě pivovar Bernard za celou záležitostí stojí. Inspiraci pro osazení kruhového objezdu maketou komína s rozhlednou si odvezl z Rakouska. „Kruhový objezd je frekventovaným místem a pro umístění makety rozhledny za účelem propagace pivovaru je ideální,“ vysvětloval mluvčí pivovaru Radek Tulis.

Pivovar nás neinformoval, zlobí se radní

Kroky pivovaru ovšem rozčílily vedení humpolecké radnice. Starosta Petr Machek už před dvěma týdny na webových stránkách města zveřejnil prohlášení, v němž k umístění makety do středu kruhového objezdu vyjadřuje velké výhrady.

„Silnice I/34 je vstupní branou do města, místem, kterým denně projedou tisíce vozidel. Takto významné místo by nemělo být spojováno s komerčním subjektem, ale mělo by odkazovat na skutečnou identitu města. Daleko vhodnější by bylo zvolit objekty nekomerční povahy s hlubším historickým nebo společenským odkazem,“ uvedl v něm.

Postěžoval si, že pivovar Bernard o svém úmyslu současné vedení města neinformoval a záležitost se nikde veřejně neprobírala. „Na svých slovech trvám i dnes. Nemyslím si, že takové věci doprostřed kruhového objezdu patří. A hlavně jsem svou reakcí chtěl rozproudit širokou diskusi,“ reagoval na dotaz iDNES.cz ve středu.

Zajímavá novinka, míní diskutující

Diskusi reakce starosty skutečně rozproudila. Velká část lidí se ovšem s jeho slovy neztotožňuje. Naopak na umístění makety komína nevidí vůbec nic špatného. Naprostá většina diskutujících to považuje za zajímavou novinku, která upoutá pozornost.

„Za posledních třicet let je Bernard nejvýraznější firma, co je spojována s Humpolcem. A že měl pan Bernard dobrý nápad, tak za mě super. A že to nenapadlo dřív někoho jiného, holt smolík. Nechci se po nikom opakovat, ale jsou tu i další kruhové objezdy, tak mají možnost i ostatní,“ napsal například Tomáš Jokl. Jeho příspěvek nasbíral mnoho desítek souhlasných reakcí.

„Bernard je vnímán jako firma, která k Humpolci patří. Ale jsou tu i jiné věci, které jsou s Humpolcem spjaty ne desítky, ale stovky let. A ty by si zasloužily zdůraznit,“ trvá na svém starosta Machek.

„Je zvykem na taková místa umísťovat symboly, které jsou úzce spjaty s historií města nebo s hodnotami, které mají ve městě velkou tradici. Vzhledem k 427leté historii pivovaru a historické významnosti práva várečného pro rozvoj města a jeho občany se domníváme, že maketa komína pivovaru s rozhlednou přesně odpovídá povaze symbolů, které se zpravidla na kruhové objezdy umísťují,“ kontruje Radek Tulis.

Pivovar projednal záležitost s ŘSD

Mluvčí pivovaru upozornil i na to, že podnik při stavbě poutače splnil veškeré náležitosti, které mu zákony nařizují. Záležitost projednal s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), jemuž kruhový objezd patří. Podle regionálního mluvčího ŘSD Jiřího Veselého záměr splnil veškeré potřebné legislativní požadavky a byl schválen.

Řada motoristů však kritizovala omezení, které přípravné práce uprostřed kruhového objezdu a pak i samotnou instalaci makety provázely. Polovina objezdu byla uzavřena, na té druhé se jezdilo kyvadlově, provoz řídil semafor. Nárazově se tu tvořily dlouhé kolony, řidiči v nich čekali několik minut. „Snažili jsme se omezení co nejvíce zkrátit, a to se podařilo. Místo původně plánovaných tří dnů jsme dopravu omezili jen na necelé dva dny,“ řekl Radek Tulis.

Více než tři metry vysoká plastika je přesnou zmenšeninou pivovarského komína. Ten nechal Bernard osadit samonosnou kovovou rozhlednou se 189 schody v roce 2022 při stavbě svého nového návštěvnického centra. To je výchozím bodem prohlídek pivovaru. Jeho součástí je stylová pivnice, společenský a degustační sál, expozice s 3D modelem pivovaru a kinosál.