Humpolec bude za 12 milionů korun rekonstruovat most v Kletečné

Humpolec na Pelhřimovsku začne opravovat most přes Jankovský potok v Kletečné. Podle starosty Humpolce Petra Machka (Humpolec GO!) je oprava mostu největší letošní investicí města v jeho místních částech. Náklady budou asi 12 milionů korun (s daní). Místních částí má Humpolec devět.
Půl roku trvající práce mají začít v dubnu. Most se bude muset kvůli nevyhovující statice zábradlí opravovat za úplné uzavírky. Zatím o ni ale požádáno není, potvrdil ČTK Martin Rozkošný, vedoucí humpoleckého silničního správního úřadu. Podle mluvčího humpolecké radnice Jiřího Aujezdského bude staveniště předané 14. dubna. O přesných termínech uzavírek se lidé dozvědí na webu města.
Oprava mostu v Kletečné se připravovala několik let. Projekt na ni nechala radnice zhotovit v roce 2021, stál asi 400.000 korun.
Vedle Kletečné, se budou letos na Pelhřimovsku rekonstruovat i mosty, o které se stará Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina. S úplnou uzavírkou musejí řidiči počítat v Pavlově, Panských Mlýnech a v obci Útěchovičky.
Rozpočet asi jedenáctitisícového města schválený pro letošní rok má výdaje asi 769 milionů korun. Jeho investiční část je téměř 350 milionů korun. Největšími investicemi ve městě je stavba sportovní haly a dostavba Základní školy Hálkova.