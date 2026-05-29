Humpolec chystá stavbu bytového domu v Jihlavské ulici

Humpolec na Pelhřimovsku připravuje stavbu bytového domu v Jihlavské ulici. Nyní hledá projektanta, který dům s malometrážními byty navrhne. Zatím na něj existuje jen studie. Další dům je plánovaný v Hálkově ulici, ale stavět ho zřejmě bude soukromý investor, řekl ČTK starosta města Petr Machek (HumpolecGO!).
Dům s osmi byty o velikosti 2+kk by podle Machka měl sloužit jako startovací bydlení pro mladé rodiny. "Pokud máme rozšiřovat bytový fond, tak to mají být právě tyto byty, ve kterých je rodina třeba pět až deset let, než se postaví na vlastní nohy," řekl Machek.
Kromě domu v Jihlavské ulici má Humpolec také projekt na dům s 27 byty, který ale nesplňuje podmínky startovacích bytů a není možné na něj žádat dotace. "Má stát 140 milionů korun. To město neplánuje stavět z vlastních zdrojů, protože jsou to skutečně velké finance. Spíš chceme stavět ty byty, které mají zůstat v majetku města a mají mít startovací charakter," řekl Machek.
Záměr města je, aby dům v Hálkově ulici postavil soukromník. "Chceme si spíš vysoutěžit partnera, který to postaví, a pak nám tam nechá tři nebo čtyři byty," dodal Machek. Hodnota bytů pro město by podle něj měla odrážet cenu pozemků a projektu. Stavitele chce radnice vybrat letos.
Přibližně jedenáctitisícový Humpolec má v současnosti 317 městských bytů. V 90. letech minulého století jich bylo přes 1000.