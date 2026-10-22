Humpolec povede koalice pěti uskupení, starostou bude lidovec Brukner

V Humpolci na Pelhřimovsku se dohodlo na povolební spolupráci pět uskupení včetně vítězného hnutí ANO. Do funkce starosty je navržený Vlastimil Brukner, lídr lidovců, kteří ve volbách skončili třetí. Uskupení HumpolecGO! bývalého starosty Petra Machka bude v opozici, stejně jako jeden zastupitel Pirátů. Ustavující zastupitelstvo bude 11. listopadu.
O záměru vytvořit povolební koalici dnes její členové informovali na svých sociálních sítích. "Důvodem uzavření memoranda je programová blízkost jednotlivých partnerů, výsledky povolebních jednání i společná odpovědnost vůči občanům města Humpolce. Zmíněná politická uskupení mají společný cíl vytvořit silnou koalici disponující 16 mandáty v jednadvacetičlenném zastupitelstvu," uvedli politici.
Kromě hnutí ANO se šesti zastupiteli koalici vytvoří Starostové a nezávislý Humpolec se dvěma zastupiteli, jeden zastupitel uskupení Starostové pro občany, čtyři lidovci a tři zastupitelé za ODS.
Lídr hnutí ANO Václav Křivánek, dosavadní místostarosta Humpolce, už dřív ČTK řekl, že rada města bude sedmičlenná. Dva místostarostové budou pracovat jako uvolnění, tedy plně placení. Jedním z nich bude Křivánek, druhým lídr ODS Bohdan Petrovič. Neuvolněný post místostarostky bude podle jejího dnešního vyjádření pro ČTK zastávat Žaneta Hermanová, lídryně Starostů a nezávislých Humpolec. "Na dalších podmínkách se ještě budeme domlouvat. Ale jsme spokojení z důvodů, že nám tato koalice umožňuje prosazovat náš program a dává nám dostatečný prostor, který jsme chtěli," dodala Hermanová.
Voleb konaných 9. a 10. října se v Humpolci účastnilo 47,19 procenta voličů. I další menší města na Pelhřimovsku už mají povolební spolupráci dohodnutou, Pelhřimov, kde zvítězila ODS vedená starostou a nově zvoleným senátorem Ladislavem Medem, povolební dohodu zřejmě uzavře v pátek.