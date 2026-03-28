Manévry u školy v Humpolci zavinil otec žačky, který si prohlížel zbraň v autě

Autor: iDNES.cz, ČTK
  8:22aktualizováno  8:22
Před školou v Humpolci zaregistrovali žáci v pátek odpoledne muže se zbraní. Policie případ prověřovala, ale žádného případného útočníka v okolí nenalezla. Muž se nakonec kriminalistům přihlásil sám. Šlo o otce jednoho z dětí, který si zakoupil zbraň a v autě si ji prohlížel.

Podezřelý muž poblíž humpolecké základní školy způsobil policejní manévry. Žádné nebezpečí se ale nepotvrdilo. (27. března 2026) | foto: Policie ČR

„V Humpolci v pátek odpoledne zasahoval velký počet policejních hlídek včetně hlídky velitele policie u základní školy na ulici Hradská. Důvodem tak masivního nasazení dostupných policejních hlídek bylo oznámení, že se v blízkosti základní školy nacházela podezřelá osoba. Jednalo se o muže, který seděl za volantem osobního vozidla a v ruce držel krátkou střelnou zbraň, se kterou manipuloval,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Muže si všiml chlapec, který to řekl doma. Rodina o tom informovala policii. „Policisté okolí školy a okolní ulice uzavřeli a prováděli důkladnou prohlídku širšího a poté bezprostředního okolí školy. Poté provedli prohlídku celé budovy školy. Po tu dobu už ve škole zůstaly pouze děti a pedagogové ve školní družině a ve škole byly další děti, které navštěvují různé zájmové kroužky. Nikdo podezřelý se ale na místě nenacházel,“ dodala mluvčí.

O policejní akci se později dozvěděl muž, jenž se zbraní u školy skutečně byl. V pozdních večerních hodinách přišel celou věc na policii vysvětlit.

„Uvedl, že si koupil novou krátkou zbraň a poté s osobním vozidlem přijel před základní školu, kde čekal na svoji dceru, až přijde z družiny. Z nové zbraně měl takovou radost, že si čekání krátil tím, že si novou zbraň za volantem prohlížel. Policistům dále uvedl, že ho celá situace nesmírně mrzí, že v žádném případě nechtěl nikoho vyděsit a že si ani neuvědomil, že by ho mohl se zbraní v autě před školou někdo vidět. Muž je legálním držitelem zbraní a svým jednáním v Humpolci se nedopustil žádného protiprávního jednání,“ uvedla Čírtková.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

28. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Společnost Haier oslavuje špičkovou kvalitu v Paříži s novou nabídkou produktů pro chytré domácnosti

28. března 2026  11:13

Critical Path Institute spouští iniciativu „Jedna k milionům" s cílem přetvořit budoucnost personalizované medicíny v globálním měřítku

28. března 2026  11:03

D8 před Prahou uzavřela nehoda kamionu vezoucího náklaďák, prorazil svodidla

Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená. (12....

Provoz na dálnici D8 ve směru na Prahu je u hlavního města zastaven kvůli překládání nákladu z havarovaného kamionu. Kamion na tahači převážel nákladní auto a prorazil svodidla, uvedla policie.

28. března 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

