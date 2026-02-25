Kvůli ředitelce končí polovina učitelů na základní škole v Humpolci

Zastupitelé požádali starostu Petra Machka (HumpolecGO!), aby co nejdřív svolal městskou radu, která se bude situací ve škole zabývat.
Poměry ve škole prověřuje Česká školní inspekce, potvrdila ve středu ČTK její mluvčí Anna Brzybohatá. Žádné závěry zatím podle ní nelze zveřejňovat. Zástupci inspekce byli ve škole naposledy 18. února, starosta očekává, že zpráva o výsledku šetření bude do 14 dnů.
Stížnost na vedení školy podali v závěru loňského roku pedagogové i rodiče žáků, mj. uvedli, že jejich děti často učí učitelé bez aprobace pro daný předmět. Problém je to podle nich zejména u žáků vyšších ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy.
|
Nemocnice kvůli krizi výrazně zvyšuje bonusy, noví lékaři dostanou až milion
Radnice najala mediátorku Miroslavu Zápotočnou, která se měla pokusit definovat na základě pohovorů a dotazníků problémy ve škole a pomoct zlepšit komunikaci mezi učitelským sborem a ředitelkou Helenou Kahounovou, jež do funkce nastoupila v srpnu 2024.
Podle učitelů, kteří se rozhodli výpověď podat, je pracovní prostředí ve škole neúnosné. Kritizují styl řízení včetně podle nich nedostatečně vysvětlených personálních změn, odebírání kompetencí či tlaku, kterému čelí při vyjadřování odlišných názorů.
Necítí, že by měli u zřizovatele podporu. „Naše podněty byly převážně bagatelizovány a nepřinesly systémové kroky k obnovení důvěry a zklidnění situace. Odpovědnost za další vývoj nyní leží především na městě jako zřizovateli školy,“ řekla za pedagogy Ilona Kostřicová.
Škola má 509 žáků v 22 třídách. Má 41 učitelů, z nichž dva si doplňují patřičné vzdělání a jedna učitelka odbornou kvalifikaci nemá.