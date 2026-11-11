Humpoleční zastupitelé dnes nechtěli hlasovat o deklaraci na podporu ČT a ČRo

Humpolecké zastupitelstvo se na svém dnešním ustavujícím zasedání odmítlo zabývat deklarací podporující Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Návrh na zařazení bodu na program jednání podaný opozičním zastupitelem Tomášem Voplakalem (HumpolecGO!) podpořilo jen pět z 21 zastupitelů. Starostou asi jedenáctitisícového města zastupitelé zvolili Vlastimila Bruknera (KDU-ČSL).
Navrhovatel deklarace se odvolával na obdobná prohlášení, která schválila na svých prvních jednáních jiná města. Je mezi nimi i Brno, kde se zastupitelé poprvé sešli 3. listopadu. Deklarace měla vyjádřit podporu fungování a nezávislosti ČT a ČRo nebo podporu odborné diskuse před změnou jejich financování.
Podle Václava Křivánka (ANO) takový bod na ustavující zastupitelstvo nepatří. Podobně se vyjádřil i Karel Kratochvíl (ODS), podle kterého má zůstat podpora veřejnoprávních médií občanskou iniciativou a individuálním vyjádřením názorů jednotlivců, ale nepatří do stranických diskuzí městského zastupitelstva.
Kromě hnutí ANO, které v Humpolci vyhrálo říjnové komunální volby a má šest zastupitelů, a lidovců, kteří získali čtyři mandáty, vytvořili na humpolecké radnici koalici občanští demokraté se třemi zastupiteli, Starostové a nezávislý Humpolec se dvěma zastupiteli a jeden zastupitel uskupení Starostové pro občany. V opozici jsou čtyři zastupitelé uskupení HumpolecGO! a jeden zastupitel za Piráty.