Hygienici na Vysočině letos zkontrolují 50 dětských hřišť, někde testují i písek

Hygienici na Vysočině mají letos v plánu zkontrolovat 50 dětských hřišť a pískovišť, která mají své provozovatele. V kraji je takových zařízení asi 300. Součástí dnešní kontroly pískoviště v Brtnici na Jihlavsku byl i odběr vzorků. Jejich znečištění mikroby, parazity nebo těžkými kovy vyhodnotí jihlavské pracoviště Státního zdravotního ústavu Ostrava, řekla novinářům mluvčí Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (KHS) Jana Böhmová.
Z pískoviště do velikosti 25 čtverečních metrů je nutné sterilními nástroji odebrat pět asi půlkilogramových vzorků písku. Testují se na přítomnost 12 těžkých kovů včetně arsenu, kadmia, olova a rtuti, termotolerantních bakterií, enterokoků a vajíček parazitických červů, které v písku mohou přežít i několik let. "Nejčastěji to bývá škrkavka kočičí a škrkavka psí. A může to být i tasemnice liščí," řekl k přítomnosti vajíček parazitů v pískovištích Jan Hofman ze Státního zdravotního ústavu, který dnes vzorky v Brtnici odebíral.
Pracovníci hygieny hodnotí, zda na hřištích nejsou ostré předměty nebo uvolněné části pískovišť, laviček a herních prvků, které by mohly být nebezpečné. "A pro nás je také důležité, jestli je celý areál hřiště v pořádku, jestli je tráva posečená, jestli třeba hřiště není plné spadaného listí, přerostlé trávy. To samé se týká i pískoviště," dodala Böhmová.
Do pravidelných ročních kontrol jsou podle ní vždy zařazena nová hřiště a hrací plochy, u kterých byly dřív problémy. Loni hygienici prověřili 73 hřišť, rozbor písku nechali udělat u osmi z nich. V pěti bylo zjištěné znečištění, které znamená dočasné uzavření pískoviště a povinnost písek vyměnit a nechat laboratorně zkontrolovat.
Hygienici kontrolují pouze hřiště s provozovateli, kterými jsou nejčastěji obce. U hracích ploch, které nemají provozovatele stanoveného, je užívání na vlastní nebezpečí.