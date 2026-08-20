Hygienici na Vysočině prodloužili zákaz koupání v Trnávce, Sedlici a Kachličce

Hygienici na Vysočině dnes opět prodloužili zákazy koupání dříve vydané pro přehrady Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a pro rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda v nich je nebezpečná pro zdraví lidí kvůli velkému množství sinic, v Trnávce také obsahuje víc chlorofylu. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu krajské hygienické stanice.
V rybníku Kachlička se nedá koupat celou letošní letní sezonu, v Trnávce s rozlohou 98 hektarů platí zákaz od poloviny července a v Sedlici s 38 hektary od 6. srpna.
V tomto týdnu hygienici na Vysočině kontrolovali ta přírodní koupaliště, která měla při předchozí kontrole nejhorší výsledky. Mezi ně patří také Břevnická nádrž u Chotěboře, která má i podle poslední prověrky vodu nevhodnou ke koupání. Riziko představuje především pro děti, těhotné ženy a lidi s oslabenou imunitou. Nižší kvalitu vody má Domanínský rybník u Bystřice nad Pernštejnem.
Čistou vodu měly před týdnem na Jihlavsku rybníky Velký a Malý Pařezitý a třešťský biotop Malvíny, na Žďársku dvousethektarové Velké Dářko a biotop v Šiklově Mlýně a na Pelhřimovsku zatopený lom v Horní Cerekvi. Mírně nižší kvalitu vody měly Dalešická přehrada na Třebíčsku a na Žďársku novoměstské Koupaliště, Pilská nádrž a rybník Medlov.