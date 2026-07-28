Hygienici na Vysočině zkontrolovali 80 dětských táborů, u šesti našli závady

Hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali 80 dětských táborů a osm samostatných stravovacích zařízení využívaných účastníky tábora. Na táborech zjistili závady u šesti provozovatelů. Celkově uložili pokuty ve výši 10.000 korun. Dvě provinění vyřešili domluvou. ČTK o tom dnes informovala mluvčí krajské hygienické stanice Jana Böhmová.
Hromadný výskyt zažívacích obtíží už řešili na třech táborech. "Celkově se dotkly několika desítek dětí i dospělých. Hygienici provedli na všech třech akcích šetření, a na místě byla nařízena protiepidemická opatření," uvedla Böhmová.
K pondělí nahlásili organizátoři hygienikům v kraji 204 zotavovacích akcí pro děti se 280 běhy. Přihlásilo se na ně 19.555 účastníků. Jiných podobných akcí je ohlášeno 28 s 39 běhy a 853 dětmi.
Za loňské letní prázdniny se na Vysočině konalo 353 turnusů táborů a bylo na nich 24.780 účastníků. Při 132 kontrolách zjistili hygienici deset závad týkajících se nesplnění ohlašovací povinnosti, nedostatečného vybavení ubytovacích míst a špatného skladování potravin.
Přibližně 30 procent táborů chtějí pracovníci hygienické stanice zkontrolovat i letos. Kontroly začaly se začátkem letních prázdnin. „Zatím hodnotíme táborovou sezonu jako spíše klidnou. Doposud jsme kontrolami odhalili závady u šesti provozovatelů. Závady spočívaly v pozdním ohlášení zotavovací akce, horní patrová lůžka byla bez nepropustné podložky pod matrací, jedenkrát chybělo potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. S jedním provozovatelem jsme řešili nedostatečný úklid tábora," řekla Helena Špinarová z krajské hygienické stanice.