Hygienici znovu zakázali koupání v nádrži Sedlice na Pelhřimovsku

Hygienici znovu zakázali koupání ve vodní nádrži Sedlice na Pelhřimovsku. Kvalita vody se tam po zlepšení ve druhé polovině července znovu zhoršila kvůli sinicím. Zákazy koupání ve vodách, které na Vysočině pravidelně kontrolují hygienici, dál platí také v rybníce Kachlička na Havlíčkobrodsku a v nádrži Trnávka na Pelhřimovsku, sdělila mluvčí krajské hygienické stanice Jana Böhmová.
"Ve vodní nádrži Sedlice jsou opět výrazně překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu-a. Voda je zde nebezpečná pro koupání, hrozí akutní poškození zdraví," uvedla Böhmová. K rozvoji sinic přispěly vysoké teploty a nedostatek deště. V nádrži Sedlice už letos hygienici jednou koupat zakázali, bylo to od 2. do 16. července.
Voda se kvůli sinicím zhoršila i v Břevnické nádrži na Havlíčkobrodsku. "Voda zde představuje pro uživatele zdravotní riziko. Stejná situace je stále v Domanínském rybníce. V obou vodních plochách hygienici koupání nedoporučují," dodala Böhmová.
Další pravidelná kontrola vody se ve vybraných nádržích, koupalištích a koupacích biotopech v kraji uskuteční 10. srpna.