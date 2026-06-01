Infekcemi v zahraničí se za osm let nakazilo 197 lidí z Vysočiny, předloni 50

Za posledních osm let evidují hygienici na Vysočině 197 případů importovaných infekcí, z toho 11 horečky dengue. Nejčastěji ale lidé v zahraničí onemocní střevní nemocí. Před cestou by se měl každý informovat o rizicích infekčních onemocnění a o možnostech, jak se proti nim účinně chránit, uvedla mluvčí krajské hygienické stanice Jana Böhmová.
Nákaz ze zahraničí bylo za předchozích osm let nejvíc v roce 2024, celkem 50. Loni jich hygienici evidovali 28. Počet nemocných se zvyšuje s možností cestování, v době pandemie covidu-19 byl minimální. V roce 2020 jich bylo pět, o rok později jeden.
Horečka dengue byla loni potvrzená u jednoho člověka, v roce 2024 se z ní léčilo šest lidí. Obvykle se projevuje čtyři až deset dní po bodnutí infikovaným komárem. Mezi nejčastější příznaky patří vysoká horečka, silná bolest hlavy, intenzivní bolesti svalů a kloubů, bolest za očima, vyrážka, výrazná únava, nevolnost, krvácení z nosu a dásní. Pacienti z Vysočiny se jí nejčastěji nakazili v Indii, Thajsku a na Maledivách.
Z nemocí zažívacího ústrojí si lidé ze zahraničí nejčastěji dovezli salmonelu, kterou mělo 50 lidí. „Nejúčinnější prevencí těchto nákaz je důsledná hygiena rukou a dodržování zásad bezpečné konzumace potravin a vody. Proti některým závažným infekcím je možné se před cestou nechat očkovat,“ uvedla Hana Pavlasová, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice kraje Vysočina.
Ambulance cestovní medicíny provozují na Vysočině i některé nemocnice. Po předchozím objednání fungují v Havlíčkově Brodě, Novém Městě na Moravě a Jihlavě. "Ambulance spadá pod infekční oddělení a zaměřuje se na rady a očkování klientům před cestami do zahraničí, včetně exotických destinací. Lékaři zde pomohou s výběrem vhodného očkování, zajistí všem klientům vystavení mezinárodního očkovacího průkazu, poradí s obsahem cestovní lékárničky a předepíšou pohotovostní antibiotika a léky na průjem. Samozřejmostí je v případě potřeby i předpis antimalarik a očkování na žlutou zimnici," sdělila mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová.
Počet dovezených nákaz v letech 2018 až 2025 na Vysočině
Rok Všechny importované nákazy z toho horečka dengue
2018 21 0
2019 36 1
2020 5 0
2021 1 0
2022 24 0
2023 32 3
2024 50 6
2025 28 1
Zdroj: KHS kraje Vysočina