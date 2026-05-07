Inspekce rozhodla o zabavení 27 ptáků odvezených vloni z chovu v Kletečné

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) pravomocně rozhodla o zabavení 27 zvláště chráněných ptáků kvůli nelegálnímu chovu. Jde o dravce, sovy a jednoho papouška, kteří byli mezi stovkou zvířat odebraných vloni z chovu v Kletečné na Pelhřimovsku. O ptáky se postaraly záchranné stanice a záchranné centrum. Vyplývá to z dnešní zprávy inspekce a z informací, které k výsledku správních řízení ČTK poskytla její mluvčí Miriam Loužecká.
Případ je podle inspekce mimořádný počtem zadržených jedinců i jejich druhovým zastoupením. Zabavení ptáci patří mezi druhy chráněné podle mezinárodní úmluvy CITES, která reguluje obchod s ohroženými druhy. Byli mezi nimi například luňák červený, jestřáb lesní, moták pochop, sova pálená, výr velký a sýček obecný.
Ze zvěřince v Kletečné bylo loni odebráno 108 zvířat, byly to hlavně sovy a další druhy dravců, dále fretky, nutrie, lišky, mýval či nosál. Uvedlo to tehdy město Humpolec. Zvířata byla umístěna do předběžné náhradní péče. Ve zvěřinci zůstalo dvacet šelem - 16 tygrů ussurijských, dva lvi a dvě pumy americké. Chovatelé Ladislav Váňa a jeho partnerka Jana Svatošová čelí obžalobě z chovu zvířat v nevhodných podmínkách, Váňa je obžalovaný i z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Hlavní líčení u Okresního soudu v Pelhřimově bude pokračovat 17. června.
Výše zmíněné ptáky už zabavil stát, protože u nich nebyl prokázaný jejich zákonný původ, což je podle ČIŽP základní povinnost každého chovatele druhů podléhajících CITES. "Pokud chovatel není schopen doložit, odkud zvíře pochází, nelze vyloučit, že bylo získáno nelegálně, a zákon v takových případech jasně stanoví, že musí být zabaveno," uvedla ředitelka odboru ochrany přírody, lesa a CITES Veronika Oušková.
Úmluva CITES díky důsledné kontrole původu živočichů pomáhá omezovat nelegální obchod. Umožňuje chránit ohrožené druhy, nejen exotické, uvedla inspekce.