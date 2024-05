Investiční alkohol řeší na Vysočině policie, může jít o podvod za miliony

Případ je velmi rozsáhlý, na policii už se obrátily desítky poškozených. „Je to skupina investorů, která přichází oznámit, že přišla o obrovské peníze. Pak je ale druhá skupina lidí, která se obrací přímo na firmu a chce si sudy vyzvednout,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Zároveň však upozornila, že takový postup není legislativně možný. Souvisí to kromě jiného se spotřební daní a značením lihu a s povinností, kterou má provozovatel daňového skladu vůči Celní správě České republiky jako správci spotřební daně.

„Lihoviny umístěné v daňovém skladu mohou, ale nemusí, být ve vlastnictví provozovatele daňového skladu, nicméně pokud je vlastníkem lihovin jiná právnická či fyzická osoba než provozovatel, má tato osoba ztížené možnosti dané zákonnými ustanoveními nakládat s těmito lihovinami,“ vysvětlovala Čírtková.

Třebíčský výrobce whisky začal možnost investovat právě do sudů naplněných destilátem nabízet v roce 2020. Sliboval, že jim vložené peníze bude ročně úročit osmi procenty.

Podle Čírtkové dali na to konto jednotliví investoři společnosti statisíce korun. „Jakmile ovšem zjistili, že žádná výplata (úroků) nebude, tak se oznámení na policii množí. A my i chceme, aby se do řízení přihlásili,“ prozradila policejní mluvčí.