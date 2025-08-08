Pole u Dukovan obsazují vrtné soupravy, začal průzkum k dostavbě elektrárny

„Obzvlášť mám velkou radost z toho, že první terénní práce zahajujeme ani ne dva měsíce po podpisu smlouvy. Klíčkovým prvkem těchto činností je, že je realizují specializované české firmy a zkušení čeští odborníci,“ vyjádřil se dnes přímo v Dukovanech Ču Ho-wang, ředitel korejské společnosti KHNP, která tendr na dostavbu Dukovan vyhrála.
Hned v této fázi záměru se tak podle jeho slov potvrzuje, že těsná spolupráce mezi KHNP a tuzemskými podniky by měla být v projektu prvořadým cílem. Registrací momentálně prochází hned několik českých firem. Ty se mohou stát důležitými subdodavateli výstavby.
Pro společnost KHNP práce na průzkumu zastane firma ČEZ Energetické produkty a její subdodavatelé.
Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) si na pátečním slavnostním zahájení průzkumů dosavadní spolupráci s KHNP chválil. „Podařilo se nám dojednat opravdu férovou smlouvu na dostavbu nových bloků zde v Dukovanech,“ konstatoval Vlček s tím, že v neposlední řadě se také potvrzuje, že dodavatel myslí zapojení tuzemských firem do celého procesu skutečně vážně.
Jak už dříve uvedl Petr Závodský, předseda představenstva investora projektu - společnosti Elektrárna Dukovany II, české firmy by měly při budování celkově dosáhnout na podíl ve výši 60 procent.
Pole zaberou desítky vrtných souprav
Plochu vybranou pro rozšíření elektrárny už obsadily první vrtné soupravy. Postupně by jich měla na polích být až desítka. Tyto stroje budou v rámci zmíněného geotechnického průzkumu zkoumat především kvalitu a vlastnosti hornin a půdy na místech, kde mají v budoucnu stát objekty související s výstavbu nového jaderného zdroje.
V plánu je provedení přibližně tří stovek vrtů, a to až do hloubky 140 metrů. Specializovaná technika bude odebírat velké množství vzorků, a to nejen půdy, ale například také vody. Součástí průzkumu je rovněž řada různých měření a speciálních zkoušek. Uvedené činnosti potrvají zhruba do listopadu.
Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech činí při současných cenách 407 miliard korun.
Korejská společnost KHNP v tuzemském jaderném tendru uspěla loni, vláda její nabídku upřednostnila před společnostmi EDF a Westinghouse. Proti výsledků se poté ohradila francouzská společnosti EDF, jež podala takzvaný rozklad. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale tento rozklad následně zamítl.
Stavební povolení pro nové bloky by firma ČEZ chtěla mít v roce 2029. První blok by měl být hotový v roce 2036 a druhý pak s ročním odstupem.