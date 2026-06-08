Na Vysočině začal samosběr jahod. Jsou trochu menší, ale lidem to nevadí

„Letos je úroda o něco slabší. Přibližně o dvacet procent. Potrápily nás jarní mrazíky. Jedno políčko jsme uchránili, na tom druhém ale pomrzla až třetina jahod,“ vysvětluje Šantrůček.
Na úrodě se podepsalo i déletrvající sucho. Kvůli tomu nejsou plody úplně výstavní a extra velké. I přes to jsou stále pěkné a mnohé už na dálku lákají k utržení. „Aspoň, že v posledních dnech trochu napršelo. To pomohlo,“ říká pěstitel.
U České Bělé jahody pěstuje na dvou polích o celkové rozloze zhruba šesti a půl hektaru. Kvůli opakujícímu se suchu už v minulých letech zhruba na polovinu plochy nainstaloval závlahu. I tu letos musel použít. „Na úrodě je ten rozdíl mezi zavlažováním a nezavlažováním vidět,“ připustil Šantrůček.
O samosběr na jeho polích je každoročně obrovský zájem. Natrhat si krásně červené plody nechodí jen místní, ale sjíždí se na něj lidé i poměrně z daleka. Přijíždějí zájemci z Havlíčkova Brodu, ale i z míst mnohem vzdálenějších z Vysočiny i sousedního Pardubického kraje.
„Respektujte cedule s výjezdem“
Občas je zájemců tolik, že zablokují parkovací plochy u pole. „Při výjezdu z plantáže, prosím, respektujte cedule s výjezdem,“ musel na webové stránky vyvěsit oznámení. S nadsázkou říká, že samosběr jahod do České Bělé přiláká víc lidí než tradiční pouť.
První zákazníci si jahody přijeli natrhat minulý týden ve čtvrtek. Využili krásného počasí. Mezi osmou a osmnáctou hodinou jich jahody trhaly stovky. V pátek – i kvůli počasí, ale také dozrání dalších jahod – byla pauza. Další samosběr se v obvyklý čas konal v sobotu. Od té doby běží denně. „Počítám, že to celé potrvá tak tři týdny,“ dodává Lubomír Šantrůček.
Za kilogram vlastnoručně natrhaných jahod v České Bělé zákazníci zaplatí 80 korun. Komu by se nechtělo sklánět nad záhony, může si vzít jahody už natrhané. Kilogram pak přijde na 120 korun, ale vzhledem k úrodě není jejich množství neomezené. Ve stánku u východu z plantáže lze platit i kartou.