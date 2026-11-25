Pracoviště Akademie věd v Telči na Jihlavsku se podílí na výzkumu dozimetru, který s sebou bude mít český astronaut Aleš Svoboda při cestě na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Využívá k tomu svůj experimentální tomograf TORATOM patentovaný na evropské úrovni před deseti lety, řekl ČTK Michal Vopálenský, vedoucí laboratoře rentgenové tomografie Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR.
"Dozimetr je napájený článkem a musí být zaručeno, že je tam článek bezpečně zapájen. A my zkoumáme, jak článek uvnitř vypadá, když se použije metoda, kterou při jeho vývoji používá Ústav jaderné fyziky. Aby bylo zaručeno, že nedošlo k žádnému vnitřnímu poškození článku," vysvětlil Vopálenský. Zatím je podle něj dokončené referenční hodnocení článku před kontaktováním, v příštím týdnu bude laboratoř zjišťovat stav článků po kontaktování. Je nutné zjistit, zda se při pájení lithium-iontových napájecích článků mění jejich vnitřní struktura. Napájecí články se běžně připojují do obvodů přes mezikus, který se nejprve přivaří bodovými svary a teprve poté připájí. Vědci vyvíjejí novou metodu využívající pouze pájení. Tím by bodové svary zcela odpadly, což by zvýšilo spolehlivost i zlepšilo elektrické vlastnosti celé baterie. Musí ale prokázat, že zvolený postup nepoškodí vnitřní strukturu článků. Rentgenové skenování článků podpořil program regionální spolupráce Interreg.
Vývoj osobních aktivních dozimetrů určených pro aktuální měření radiační zátěže astronautů je součástí projektu CZPAD. Dosud byla radiační zátěž astronautů určována především pomocí pasivních dozimetrů, které se vyhodnocují až po návratu na Zemi.
Tomograf Centra Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR bylo vhodné použít pro jeho univerzálnost. Protože si odborníci v Telči vyvíjejí jeho software i hardware, mohou lépe než komerční tomografy reagovat na specifické požadavky měření. "Variabilita našeho skeneru umožňuje vidět v nejlepším možném rozlišení a s největším možným detailem," zdůraznil Vopálenský.
V minulosti posloužil tomograf TORATOM mimo jiné k ověření, že razidlo nalezené v Jihlavě v roce 2022 odpovídá stříbrné minci krále Přemysla Otakara II., takzvanému střednímu brakteátu. Posloužil také ke snímkování pečetního prstenu Petra Voka nebo při vývoji umělých orgánů, kterým se věnuje Mexická národní autonomní univerzita. S Masarykovou univerzitou v Brně zase telčské pracoviště spolupracuje při zkoumání kosterních pozůstatků nalezených při stavbě Horácké arény v Jihlavě.