I v Bruselu chci zůstat s Vysočinou v kontaktu, říká Nagyová

Do volebního štábu hnutí ANO v jihlavském Dělnickém domě dorazila v sobotu večer i europoslankyně Jana Nagyová. Funkci krajské zastupitelky musí vklínit do svého nabitého programu | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Pokračovat má také soudní řízení ve známé dotační kauze Čapí hnízdo. V ní byla sice Jana Nagyová v minulosti již dvakrát osvobozena, stejně jako předseda hnutí ANO Andrej Babiš, avšak státní zástupce Jaroslav Šaroch nakonec podal proti rozsudku pražského městského soudu odvolání, takže kauza zatím nekončí.

„Bude toho na mě, jako na jednu ženskou, samozřejmě dost, ale myslím si, že není nemožné to všechno zvládnout,“ míní Nagyová. V jihlavském zastupitelstvu je dle jejích slov již systém dobře „zajetý“ a termíny jednotlivých zasedání zná europoslankyně dostatečně dopředu, tak se podle toho může zařídit a většiny jednání se účastnit.

„Na kraji bude pro mě vše nové, takže teď mohu jenom těžko odhadnout, jak si s tím nakonec poradím. Záleží hodně na sestavené koalici, jak moc bude, nebo nebude těsná a na kdy budou připadat termíny zasedání. Na Vysočině ale žiji, takže mi samozřejmě hodně záleží na tom, co se tady děje, a ráda bych měla možnost to ovlivnit,“ vyjádřila se čerstvá krajská zastupitelka.

Ta byla „až“ na desátém místě kandidátky, od voličů však získala celkem 1852 preferenčních hlasů, což je druhé nejvyšší číslo hned po lídrovi Martinu Kuklovi.

Klima na Vysočině se zhoršuje

Podle Nagyové jí navíc nová funkce na kraji může pomoci i v její práci v Evropském parlamentu.

„Ten přesah tam opravdu je. Za ty tři měsíce v Bruselu i ve Štrasburku vnímám, že velké množství europoslanců má v sobě takzvanou euronemoc, kdy postupně začnou zapomínat, odkud do Bruselu přicházejí a co tam lidé řeší a potřebují. Proto bych ráda zůstala nohama pevně na zemi a dál vnímala problémy, které lidi na Vysočině trápí,“ vysvětlila europoslankyně. Doplnila také, že některé tyto vysočinské potíže je navíc možné pokusit se vyřešit právě i na evropské úrovni.

Osobně jako jeden z největších problémů Kraje Vysočina vidí špatné klima a celkově se horšící životní prostředí.

„Trochu se obávám, co nás tu v tomto směru ještě čeká. Obzvláště na Jihlavsku, které bylo navíc hodně zasažené kůrovcovou kalamitou, se klima v posledních letech změnilo k horšímu. Žiji tady už čtrnáct let, tak to pochopitelně i sama vnímám,“ konstatovala Nagyová s tím, že ačkoliv nějaké snahy o zlepšení na úrovni kraje jsou, je třeba se této problematice věnovat ještě mnohem intenzivněji, než bude pozdě.