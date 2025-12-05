Už loni byli žáci, jejich rodiny a zaměstnanci škol velmi úspěšní prodejci. Výtěžek na charitu činil téměř 120 tisíc korun. Sumu by pořadatelé rádi pokořili. „Mezi stánky panuje podle mě taková hezká zdravá soutěživost - každý se samozřejmě snaží vybrat maximum. Hlavní je ale skvělý vnitřní pocit, který nám tohle zapojení přináší,“ popsal Ondřej Mikišek, student oktávy Biskupského gymnázia.
Ten ve stánku, ještě s kamarády Majdou a Honzou, nabízí kebab a hranolky. „Je to jídlo, které máme naučené a propracované, dělali jsme ho už loni. Používáme kvalitní kebab mašinku, tu jsem vyráběl s mým tátou,“ pochlubil se student.
K pokrmu servíruje jeho tým ještě zeleninový salát, samozřejmě také domácí výroby - z mrkve a červeného a bílého zelí. „Volitelná je i cibulka a okurka,“ přiblížil Mikišek.
Mnozí studenti jsou „mazáci“ a akce se neúčastní zdaleka poprvé. „Poslední dva roky děláme kebab, předtím to byly palačinky. A když jsme neměli nápad na jídlo, nabízeli jsme alespoň kakao,“ zmínili studenti.
Fajn akce, která stmelí kolektivy
Krom dobročinnosti je totiž důležitý také komunitní přesah jarmarku. „Beru to i jako fajn vánoční akci, kde se více stmelí zapojené třídy. Všichni se podporujeme, pomáháme si, jsme prostě na jedné lodi,“ řekl Mikišek.
To potvrzují i jeho kolegové ze 4. B z nedalekého stánku, kde se servírují hranolky. „Mně osobně celý jarmark baví - je tu hezká atmosféra, navíc sháníme peníze na dobrou věc,“ popsala prodejkyně Adéla, která je v kiosku s kolegou Riccardem. V nabídce mají hranolky s omáčkami za 40 korun. „Cena je nastavená tak, aby to bylo dostupné pro všechny,“ dodal Riccardo.
Na jarmarku ale nebylo k dostání pouze jídlo. Žáci prodávali rovněž rukodělné výrobky všeho druhu, takže lidé mohli pořídit třeba dárky na Vánoce. Nechyběl ani doprovodný program - mimo jiné živá hudba, vánoční focení v profesionálním ateliéru, barmanská show, tvořivé dílny, dětské kino nebo opékání klobás na ohni.
„Letos putuje výtěžek z akce na podporu rodin v tíživé životní situaci, na péči o děti se srpkovitou anémií v Ugandě a na rekonstrukci sociálního zařízení našich škol,“ vyjmenovala za organizační tým z obou škol Veronika Schwarzová. Se zbylými výrobky navštěvují pořadatelé zařízení pro seniory. „Dárky a koledami vždy vykouzlíme spoustu upřímných úsměvů,“ dodala Schwarzová.