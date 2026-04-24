Jaroměřice nad Rokytnou letos dokončí opravu základní školy

Jaroměřice nad Rokytnou na Třebíčsku letos dokončí opravu základní školy, investují do ní téměř 30 milionů korun. Část prací se bude dělat o letních prázdninách, řekl ČTK starosta asi čtyřtisícového města Jaroslav Soukup (SOCDEM).
"Teď se dokončuje střecha, hotovo bude asi do 14 dnů. Bylo to tam náročné a nesmírně komplikované. Jakmile se to odkrylo, tak trámů zasažených hnilobou i z důvodů zatékání bylo asi třikrát víc, než se předpokládalo," řekl Soukup. Postup prací podle něj zkomplikovaly i zimní mrazy. "Opravdu dva měsíce mrzlo a žádné venkovní práce se dělat nemohly," řekl Soukup.
Střecha byla v havarijním stavu, práce na ní začaly už v roce 2025. Náklady byly původně vyčíslené téměř na 11 milionů korun (bez daně). Kvůli pracím navíc se podle starosty zvýší asi o dva miliony korun.
Příští měsíc by měla začít oprava fasády, která je na budově z roku 1899 pseudorenesanční. Práce mají stát asi 5,4 milionu korun (bez DPH). Její zateplení památková ochrana nepřipouští. Bylo možné jen na dvorním traktu, který má novou fasádu z roku 2013. "Vnější fasáda musí být zachovaná tak, jak je. Znovu bude mít i svoji žlutou barvu," řekl Soukup.
Práce na fasádě by měly skončit na konci srpna stejně jako výměna vybavení školní kuchyně, na kterou bude mít dodavatel dva prázdninové měsíce. V kuchyni se ve školním roce připravují obědy i pro základní a mateřskou školu ze Šebkovic nebo pro veřejnost. "Vybavení kuchyně prochází kontinuální modernizací, ale poslední velká rekonstrukce kuchyně je víc jak 12 let stará," řekl ČTK ředitel jaroměřické základní školy Zdeněk Uttendorfský. Kuchyň podle něj připravuje denně asi 400 obědů. Výměna jejích technologií má snížit spotřebu energie.
Základní školu Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou navštěvuje 361 žáků. Od roku 2010 má škola vlastní sportovní halu, před sedmi lety modernizovala odborné učebny. "Ještě je tam jeden z posledních restů, a to je školní družina, její komplexní rekonstrukce. Myslím si, že bychom to mohli zvládnout v letech 2027 a 2028. Rozpočet bude kolem pěti milionů korun," dodal Soukup.