Kriminalisté obvinili dvojici mužů z prodeje pervitinu a kokainu v Jihlavě a okolí. Jednomu hrozí pětileté vězení, druhý může být odsouzený až na deset let, protože už byl za stejný čin dřív potrestaný. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí policie Klára Kalinová.
Dvojici policie vyšetřuje kvůli prodeji drog mezi letošním červnem a říjnem. Jeden ze zadržených mužů měl u sebe téměř 14 gramů pervitinu a přes dva gramy kokainu k další distribuci, uvedla policie. "Protiprávního jednání se přitom dopouštěl i přesto, že byl v minulosti za drogový delikt odsouzen Okresním soudem v Jindřichově Hradci k trestu odnětí svobody v délce 68 měsíců. Z vězení byl letos v dubnu podmíněně propuštěn se zkušební dobou až do dubna roku 2031," dodala Kalinová.
Trestných činů spojených s drogami vyšetřovali loni policisté z Vysočiny 164, o 11 méně než v roce 2024. Objasněnost byla téměř 85 procent. Kvůli drogovým trestným činům bylo loni na Vysočině stíháno 155 lidí.