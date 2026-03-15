Jeden z řidičů ze sobotní nehody na Třebíčsku měl pozitivní test na drogy

Jeden z řidičů aut, která se v sobotu v podvečer střetla u Slaviček na Třebíčsku, měl pozitivní test na drogy. Nehoda se stala před 19:00, když dvacetiletý řidič Škody Fabia zřejmě přejel do protisměru a střetl se s protijedoucí Škodou Octavia. Při nehodě se zranili čtyři lidé. Zdravotníci je převezli na ošetření do třebíčské nemocnice, informovala dnes mluvčí policie Jana Kroutilová.
"Dechovou zkouškou u obou řidičů požití alkoholu vyloučili. U řidiče vozidla Škoda Fabia provedli policisté test na zjištění ovlivnění návykovou látkou, který byl pozitivní na amfetamin," uvedla Kroutilová.
Ošetření v nemocnici potřebovali oba řidiči a dva spolujedoucí. Předběžnou škodu na vozidlech policie vyčíslila na 200.000 korun. "Dopravní nehodu a veškeré její související okolnosti policisté šetří," dodala Kroutilová.