Jediný zájemce nabídl za podnikatelský inkubátor v Třebíči 20,5 milionu korun

Třebíčská radnice dostala jedinou nabídku na koupi podnikatelského inkubátoru za zámkem. Společnost Mifre Clt je za něj ochotná zaplatit 20,5 milionu korun, o 970.000 Kč více než byla vyvolávací cena. O prodeji budou rozhodovat zastupitelé, řekl dnes novinářům starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč). Třebíč podle něj nechtěla komerčně využívaný objekt opravovat, proto se rozhodla pro prodej.
Nemovitost zrekonstruovaná v roce 2006 pro potřeby začínajících podnikatelů má stálé nájemce. Budovu bude radnice prodávat i s nimi. Zájemce o koupi chce objekt dál provozovat jako kanceláře, ale zřídit v něm hodlá i byty pro pracovníky nájemců. "Počítají s tím, že tam budou sídlit firmy zabývající se jaderným průmyslem. Zároveň by tam pro ně měli ubytování," dodal Pacal.
Město už do budovy podnikatelského inkubátoru investovat nechce. "Prostředky, které eventuálně z prodeje získáme, využijeme na objekt, který se nachází pod ním, což je domek zahradníka, kde chceme zřídit stálou galerii prací třebíčských umělců," řekl Pacal. Obě nemovitosti u severního okraje zámeckého areálu jsou přibližně 150 metrů od baziliky svatého Prokopa, která je součástí třebíčských památek zapsaných na seznamu UNESCO.